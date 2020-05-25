Звезда отечественной эстрады, фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков опубликовал пост в Instagram, где с особой нежностью и искренней любовью поздравил брата с днем рождения.

«Большого тебе плавания, попутного ветра, крепкого здоровья! Люблю тебя и всегда рядом, родной!» — написал музыкант под их совместным фото в образе служащих гражданской авиации.

Казалось, таким теплым отношениям между родственниками можно только позавидовать, ведь не в каждой семье даже мать и дети готовы к диалогу, не говоря о дружбе, а тут… два взрослых, солидных мужчины!

Правда, публику больше шокировало другое: фолловеры Жукова даже не подозревали, что у известного артиста есть такой очаровательный брат. Многие признались, что искренне недоумевают, почему столько лет Сергей скрывал от фанатов любимого родственника.

«Обалдеть! Вы близнецы?!»

«Семь лет и один день разницы? Невероятно!»

«Ничего себе. Не знала, что у вас есть брат!» — писали заинтригованные пользователи.

Instagram @sezhukov

Однако среди прочих нашлись и особо просвещенные фанаты Жукова, внимательно следившие за каждым его шагом долгие годы. Они-то и поведали остальным, что этот красавец мужчина на фото — настоящий, родной брат Сергея — Михаил. Оказалось, молодой человек наравне со знаменитым исполнителем занимался творчеством и сегодня успешно реализует собственные музыкальные проекты.

«Михаил тоже поет! Тут они в форме — это фрагмент из клипа»,

«Он его и не скрывал! Это что-то вы себе придумали, товарищи!» — заметили остроумные критики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую цену Сергей Жуков заплатил за оглушительный успех и почему однажды чуть не скончался из-за нелепой случайности.