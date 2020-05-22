Известный российский поп-исполнитель Сергей Жуков сегодня отмечает день рождения. Певцу исполнилось 44 года. Группа «Руки вверх!», созданная им, — одна из любимейших для российской публики. Концерты музыкального коллектива ежегодно набирают набитые залы с толпами фанатов. Существенный доход артисту приносит и ресторанный бизнес. Несколько лет назад он открыл кафе и кондитерские, которые ему приносят существенный доход.

Впрочем, в жизни Сергея Жукова не всегда было все так гладко. В 2016 году он серьезно заболел, а фанаты даже подозревали, что смертельно. Серьезную травму музыкант получил как раз на гастролях. В день рождения исполнителя StarHit вспомнил, с какими трудностями столкнулся певец, успеху которого могут позавидовать многие коллеги.

Начало творческого пути

Сергей Жуков родом из Димитровграда (Ульяновская область). Он появился на свет в семье слесаря и учительницы музыки, которая привила ему любовь к искусству. В 17 лет артист переехал в Самару, где первое время работал ведущим на радио, а потом познакомился с диктором Алексеем Потехиным и задумался о создании собственной музыкальной группы.

Первоначально коллектив назывался «Дядюшка Рэй и компания». Амбициозные юноши ездили с концертами по ближайшим городам и записывали новые и новые треки. Однако оглушительный успех группу ждал после переезда солистов в Москву и переименования коллектива в «Руки вверх!».

Толпы поклонниц, гастроли по всей России, неиссякаемый интерес публики — начинающие музыканты завоевали невиданную популярность. От фанаток отбоя не было.

Однако, несмотря на такой невероятный успех, в 2005 году группа «Руки вверх!» заявила о распаде. Впоследствии Жуков начал выступать сольно, и поклонники по-прежнему ждали выпуска каждого нового альбома.

Влюбленность

Личная жизнь певца сложилась удачно, правда не сразу. Сначала певец по уши влюбился в дочь вице-президента «АвтоВАЗа» Елену Добындо. Это была любовь с первого взгляда. Исполнитель долго добивался девушку и, в конце концов, между ними завязался роман, а после влюбленные решили узаконить свои отношения. У пары родилась дочка Александра. Однако вскоре союз распался. По слухам, причиной стала — постоянная ревность Добындо.

Через некоторое время чувства вновь овладели Жуковым. На этот раз его сердце покорила солистка группы «Сливки» Регина Бурд. Певец не раздумывая сделал ей предложение, и знаменитости сумели построить крепкую семью. В браке у супругов появилось трое наследников: Ника, Энджел и Мирон.

Травма

Жизнь Сергея Жукова до определенного момента была спокойна и безоблачна. Однако гармонию нарушил один инцидент, произошедший с артистом на гастролях. За кулисами певец ударился о металлическую конструкцию животом, после чего у него образовалась грыжа.

Чтобы окончательно вылечиться, музыканту приходилось перенести не одну операцию. В это время фанаты волновались, как никогда. Ходили слухи, что всеобщий любимец находился на грани смерти. В социальных сетях запустили флешмоб в поддержку артиста под хэштегом #жуковбудьздоров.

К счастью, все разрешилось благополучно. Однако одну истину из происходящего Жуков усвоил навсегда: здоровье нужно беречь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жуков в эфире шоу на федеральном телеканале признался, что ему «отрезали полтела» из-за опухоли.