Более 50% всех регионов России имеют предпосылки для перехода к первому этапу снятия режима ограничений на фоне COVID-19 в ближайшие дни. Такого мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире передачи на телеканале «Россия 1» эксперт заметила, что тенденция к снижению уровня инфицирования коронавирусом наблюдается в 44 регионах из 85. В связи с чем главы этих субъектов «сегодня или завтра» могут начать планомерный отказ от ограничительных мер.

«Сорок четыре субъекта — больше половины в Российской Федерации — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика. Наши ученые говорят, что еще две недели и мы сможем переходить к следующему этапу», — пояснила Попова.

Глава ведомства также заметила, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась и в целом по России. Так, сегодня можно точно констатировать, что система здравоохранения не перегружена, а количество излечившихся от новой инфекции постепенно догоняет и даже перегоняет число новых выявленных случаев.

«Это связано с тем, что мы когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице», — подчеркнула гость программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Однако поспешила добавить, что радоваться полной победе над COVID-19 еще слишком рано. По словам Поповой, любые действия, связанные с постепенным выходом из самоизоляции, важно продумывать заранее и мыслить на перспективу. Ведь одно неверное решение может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как будут развиваться события в России после долгожданного выхода из режима ограничений, введенного на фоне пандемии COVID-19.