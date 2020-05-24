Долгожданный перелом: развитие и прогнозы ситуации с COVID-19 в России

На этой неделе в борьбе с коронавирусом, кажется, наметился перелом. Говорю «кажется», потому что инфекция слишком опасна. И еще не настолько изучена, чтобы быть до конца уверенным. Но все же. Повод для оптимизма есть. И он значимый.

В среду число выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число новых выявленных случаев. Это, безусловно, успех, но пока локальный. Давайте посмотрим на графики.

Динамика заболевших. Начиная с понедельника, эта цифра не превышает десяти тысяч. Помните, у нас было и по 11 тысяч? Будем надеяться — это в прошлом… Всего к данному моменту в России выявили 335 882 заболевших. За весь период зафиксировано почти девять с половиной тысяч летальных исходов. И это по-прежнему один из самых низких показателей в мире.

Мы на 17-м месте, хотя вторые по общему числу инфицированных. А вот число выздоровевших. Сегодня от опасной заразы избавились уже 107 936 россиян. Так что тренды очевидны. Ситуация с коронавирусом остается в фокусе внимания всего общества, и конечно же руководства страны.

Именно от того, сколько заболело людей, выздоровело, в какую сторону идет кривая — зависит почти все. Когда в полную силу заработает экономика? Когда возобновится авиасообщение между регионами в полном объеме? Как наши дети будут сдавать экзамены? Как идет посевная кампания? Все это и не только обсуждалось на этой неделе. Расскажем подробнее.

За период борьбы с коронавирусом уже проведено более восьми миллионов лабораторных исследований. В сутки делается 240 тысяч. За последние две недели общее число тестов увеличилось почти на три миллиона. Просто помните, что у половины заболевших COVID-19 он протекает бессимптомно. А тестирование позволяет сыграть на опережение. Именно это в числе первых достижений отмечает президент на специальном совещании в пятницу.

«Так, если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 процента, то сегодня он составляет 3,5 процента. При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить затем барьеры на пути распространения инфекции», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

На каждом президентском совещании наравне с последними медицинскими данными, пристально изучаются и финансовые сводки — власти неустанно повторяют — социальные обязательства государства — это абсолютный приоритет. В центре внимания — дети и семья. Все озвученные раньше выплаты должны дойти до адресатов.

Так десять тысяч рублей на ребенка до 16-ти лет получат 22 миллиона детей. Не забывайте и про пять тысяч рублей и для детей до трех лет — это еще пять миллионов юных граждан России. Во вторник президент еще раз напомнил подчиненным, что его поручения будут считаться исполненными только тогда, когда каждый до единого человек получит положенные ему деньги.

«Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей либо предприятий, отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни. И имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать, с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена», — подчеркнул президент.

Постепенно выправляется ситуация с медиками. На прошлой неделе стало ясно, что бюрократии привели к тому, что у врачей и медсестер стали считать отработанные часы и минуты. По стране прокатилась волна возмущения тех, кто на передовой борется с коронавирусом. Сейчас это в прошлом. Федеральный центр держит руку на пульсе. И никакие местные отговорки больше не принимаются.

«Оснований для задержек нет, и для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков — оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. Деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Понятно, что в такой сложной, и без преувеличения экстремальной обстановке сбои возможны. А, вероятно, и неизбежны. Но из ошибок надо делать выводы и идти дальше — подчеркивает президент. Ведь такие огромные ресурсы никогда прежде не задействовали — речь идет о триллионах рублей. За последние годы, как говорится, жирок накопили. Есть на что опереться. И вот здесь крайне важно распределить средства так, чтобы поддержать жизненно важные отрасли. Одна из таких — агропромышленный комплекс страны.

«Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции», — заявил Путин.

Сельское хозяйство — это локомотив развития всей экономики. Сейчас мы не только обеспечиваем себя базовыми продуктами питания. Но и все больше и больше работаем на экспорт. А ведь в 2014 году многие псевдо-эксперты предрекали глубокий и затяжной кризис. Вот несколько показательных цифр. За последние пять лет импорт продовольствия в Россию ожидаемо снизился. Хотя почти 30 миллиардов долларов — это внушительная сумма и она может и должна быть ниже, по мнению президента. А вот экспорт вырос с 16-ти миллиардов до 25-ти. Так что помимо себя мы еще и весь мир готовы накормить. Сейчас различные виды российской продукции поставляются в 157 государств мира, лишь 67 оставшихся на планете стран, пока еще не попробовали русскую еду.

«Сегодня эта цифра уже звучала, 25,5 миллиарда долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции за рубеж. Невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства. Лет 10–15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть. Я сам сравниваю это, скажем, с экспортом нашего оружия, техники спецназначения — там у нас 15 миллиардов (долларов — Прим.ред.). Очень хорошая, большая цифра, мы вторые в мире», — подчеркнул Владимир Путин.

Мы уже не говорим про визитную карточку страны — экспорт зерна. Уже несколько лет попеременно делим первую и вторую строчку с американцами. И не забывайте про рекордный урожай. За последние шесть лет мы ни разу не собирали меньше ста миллионов тонн пшеницы и зерновых. В 2017-м году вообще был абсолютный рекорд. И вот сейчас необходимо удержать эту планку. В самом разгаре посевная. Пандемия и теплая зима, внесли свои коррективы. Но привычный цикл нельзя нарушать.

«Главный, самый насущный вопрос для бизнеса — это, конечно, сбыт продукции, сегодня многократно было об этом сказано, о чем говорят и руководители отраслевых союзов, и фермерских хозяйств. Проблема общая, и государство должно здесь подставить плечо, безусловно, нашим товаропроизводителям. Прежде всего речь идет о выгодных, надежных логистических цепочках. Нужно содействовать в доставке товаров для наших граждан, что называется, от поля до прилавка», — пояснил Путин.

Еще одна важнейшая новость недели, которую уже несколько месяцев ждут почти 700 тысяч школьников по всей стране. Единый государственный экзамен стартует 29-го июня. Оценил Путин и первый опыт дистанционного обучения. Не все прошло идеально. Учителя, ученики, их родители с трудом, но все же, приспособились к новому цифровому формату. Это и не удивительно, ведь на домашнее обучение впервые отправились сразу больше 16-ти с половиной миллионов школьников. Однако, это совсем не значит, что традиционное образование уходит в прошлое.

«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это все хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — пояснил глава государства.

Так что у одиннадцатиклассников наступает горячая пора — до экзамена осталось чуть больше месяца. Остальным школьникам уже выставили оценки и отправили на каникулы. И один из острейших вопросов прямо сейчас — летний отдых. Министерство просвещения рекомендовало регионам начать оздоровительную кампанию 1 июля. При этом Роспотребнадзор уже разработал требования и рекомендации, которые позволят детям полноценно отдыхать в лагерях, избегая масочного режима. Но все равно, людей ответственных за досуг детей, ждет серьезное испытание.

«Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и некоторое дистанцирование детей, и требования к организации питания и к режиму обеззараживания — целый ряд мер, которые, мы уверены, позволят отдых сделать безопасным и направленным на оздоровление детей», — заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Президент вновь подчеркивает — расслабляться ни в коем случае нельзя. Есть опасность второй волны. По данным специалистов вирус может с новой силой набросится на россиян в октябре–ноябре. Надо быть готовым к этому. И по максимуму использовать все что удалось сделать в эти напряженные месяцы — новые больницы, новое современное диагностическое оборудование, и бесценный опыт который получили наши герои — медики.

«Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, на данный момент развернули уже даже больше коек, чем Вы сказали в своем вступительном слове, — это 166,3 тысячи. Мы кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал», — глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом Татьяна Голикова.

Нужно понять, что все, что мы все вместе делали на протяжении почти двух последних месяцев — все это не зря. И официальные цифры — яркое тому подтверждение. Терпели самоизоляцию, привыкали к ограничениям, решали совершенно новые проблемы, в общем, учились жить по-новому. И сейчас самое главное не сорваться.