«Карму никто не отменял»: Тарзан ответил на критику из-за жалоб о нехватке денег
Супруг певицы Наташи Королевой объяснил, кто на самом деле автор «его» цитаты о разоренных певцах и актерах.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Известный бодибилдер, актер и певец Сергей Глушко, более известный как Тарзан, жестко ответил хейтерам, ополчившимся на него за неловкое высказывание о том, кому на самом деле не хватает денег в пандемию COVID-19.
Так, по версии некоторых СМИ, Глушко настаивал, что артисты и актеры бедствуют из-за отсутствия концертов, а пенсионеры и медики на их фоне выглядят гораздо лучше, ведь этой категории граждан помогает государство.
Увидев такие сведения в сети, Тарзан записал видеообращение к пользователям и опубликовал его в своем Instagram. В кадре — взволнованный бодибилдер еле подбирает слова, чтобы опровергнуть вышеупомянутое.
«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк!» — возмущался Глушко.
Он выразил надежду, что тот, кто распространил ложную информацию, поймет свою ошибку и получит по заслугам за оскорбление невинного человека. Ведь актер лично не раз помогал нуждающимся, регулярно отсылает деньги в Фонды помощи людям, а также постоянно ведет открытый диалог с поклонниками. Поэтому таких грязных мыслей в его голове и возникнуть не могло.
«Друзья, переврать, вырвать из контекста, перевернуть сказанное с ног на голову — в этом наши горе-журналисты, конечно, преуспели. <…> Барышня, я очень люблю людей, а женщин особенно, но то, что вы сделали… Бог вам судья. Но будьте осторожны. Карму еще никто не отменял. И, если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо», — подытожил Тарзан.
В комментариях под видео фолловеры известного артиста поспешили его успокоить, заявив, что это все — чистой воды пиар и «любой адекватный человек это понимает».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза резко отреагировал на высказывание Иосифа Пригожина и Сергея Глушко о раздосадованных и разоренных артистах.
Читайте также
31%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?