«Карму никто не отменял»: Тарзан ответил на критику из-за жалоб о нехватке денег

Супруг певицы Наташи Королевой объяснил, кто на самом деле автор «его» цитаты о разоренных певцах и актерах.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Известный бодибилдер, актер и певец Сергей Глушко, более известный как Тарзан, жестко ответил хейтерам, ополчившимся на него за неловкое высказывание о том, кому на самом деле не хватает денег в пандемию COVID-19.

Так, по версии некоторых СМИ, Глушко настаивал, что артисты и актеры бедствуют из-за отсутствия концертов, а пенсионеры и медики на их фоне выглядят гораздо лучше, ведь этой категории граждан помогает государство.

Увидев такие сведения в сети, Тарзан записал видеообращение к пользователям и опубликовал его в своем Instagram. В кадре — взволнованный бодибилдер еле подбирает слова, чтобы опровергнуть вышеупомянутое.

«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк!» — возмущался Глушко.

Он выразил надежду, что тот, кто распространил ложную информацию, поймет свою ошибку и получит по заслугам за оскорбление невинного человека. Ведь актер лично не раз помогал нуждающимся, регулярно отсылает деньги в Фонды помощи людям, а также постоянно ведет открытый диалог с поклонниками. Поэтому таких грязных мыслей в его голове и возникнуть не могло.

«Друзья, переврать, вырвать из контекста, перевернуть сказанное с ног на голову — в этом наши горе-журналисты, конечно, преуспели. <…> Барышня, я очень люблю людей, а женщин особенно, но то, что вы сделали… Бог вам судья. Но будьте осторожны. Карму еще никто не отменял. И, если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо», — подытожил Тарзан. 

В комментариях под видео фолловеры известного артиста поспешили его успокоить, заявив, что это все — чистой воды пиар и «любой адекватный человек это понимает».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза резко отреагировал на высказывание Иосифа Пригожина и Сергея Глушко о раздосадованных и разоренных артистах.

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