Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Жалобы продюсера Иосифа Пригожина и стриптизера Тарзана на бедственное положение артистов в период пандемии не осталась без внимания музыканта Юрия Лозы. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он заявил, что кризис коснулся в какой-то степени всех — от сапожника до заслуженного артиста. Другое дело, что люди из богемной тусовки имеют накопления, которыми похвастаться рядовые россияне вряд ли могут.

«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Но я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег. Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку. Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты. А что еще делать?» — заметил Лоза.

Также он добавил, что способность зарабатывать, не выходя из дома, осталась у тех артистов, которые способны создавать что-то новое, а не только ездить в туры с выступлениями. Сам он, по его словам, пишет статьи для онлайн-изданий, получает отчисления за авторские исполнения.

Посетовал на нехватку денег первым стриптизер Тарзан. Как писал 5-tv.ru, он возмутился тем, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам и не заботится об артистах. По его словам, народ не понимает истинного положения вещей в мире знаменитостей. После с жалобой выступил и Иосиф Пригожин. Продюсер заявил, что российские звезды оказались «в чудовищной ситуации» из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. Обоим кверулянтам ответил Сергей Шнуров: по традиции, свой комментарий он составил в стихотворной форме.