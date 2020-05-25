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Ходченкова рассказала, каково это — играть любовные сцены с человеком, который «не особо-то приятен»

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Карина Бернтгольц
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Российская актриса призналась, что для того, чтобы передать на экране страсть, необходимо чувствовать себя влюбленной.

Ходченкова рассказала, каково это — играть любовные сцены с человеком, который «не особо-то приятен»

Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova

Известная российская актриса Светлана Ходченкова рассказала о съемках любовных сцен в кино. Звезда призналась, что изображать чувства к коллеге по съемочной площадке не всегда бывает просто. Главное — убедить зрителя в искренности симпатии к партнеру. Для этого важно проникнуться историей своего персонажа и почувствовать себя действительно влюбленной.

Тяжелее всего это сделать в тех случаях, когда партнер тебе неприятен, отметила светская светская.

«Иногда бывает такое, что приходится играть любовь с человеком, который тебе не особо-то приятен. Мы все люди, химия не всегда возникает, но на экране все равно должна быть неземная любовь. Моя работа состоит в том, чтобы люди поверили в эмоции», — цитирует Ходченкову Starhit.

Чтобы вжиться в роль, актриса отождествляет себя со своим героем и учится чувствовать и воспринимать мир так же, как он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана ходченкова в трико показала идеальную фигуру. 

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