Квартира загорелась в 27-этажном доме на Новой улице.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге выясняют причины пожара в одной из жилых высоток. В 27-этажном доме загорелась квартира. Первыми на помощь бросились соседи: Пока одни пытались потушить пламя, другие на руках переносили припаркованные машины, которые мешали проехать пожарным расчетам.

По словам спасателей, именно благодаря слаженным действиям жильцов дома удалось избежать трагедии. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Подробнее о произошедшем смотрите в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при пожаре в квартире на Северном проспекте

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