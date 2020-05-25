«Не выходи из комнаты»: Бродского вспоминают в его 80-летний юбилей
Мероприятия, посвященные памятной дате, в этом году пришлось провести в режиме онлайн.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: Wikimedia / Anefo / Croes, R.C; 5-tv.ru
Иосифу Бродскому — 80. Россия отмечает юбилей одного из самых известных поэтов двадцатого столетия. В Петербурге к памятной дате готовили открытие музея-квартиры, где Бродский проживал до эмиграции. Из-за пандемии мероприятие пришлось провести в новом формате — онлайн
По-новому зазвучали и стихи поэта: одно из стихотворений Бродского — «Не выходи из комнаты» — даже стало лейтмотивом коронавирусного карантина.
О том, как поэту удавалось так точно угадывать действительность, смотрите подробнее в сюжете Анны Калачевой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Иосиф Бродский до сих пор не теряет свою популярность, а его знаменитые стихотворения спустя годы после написания остаются одними из самых цитируемых.
Читайте также
75%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?