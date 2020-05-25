Иосифу Бродскому — 80. Россия отмечает юбилей одного из самых известных поэтов двадцатого столетия. В Петербурге к памятной дате готовили открытие музея-квартиры, где Бродский проживал до эмиграции. Из-за пандемии мероприятие пришлось провести в новом формате — онлайн

По-новому зазвучали и стихи поэта: одно из стихотворений Бродского — «Не выходи из комнаты» — даже стало лейтмотивом коронавирусного карантина.

О том, как поэту удавалось так точно угадывать действительность, смотрите подробнее в сюжете Анны Калачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Иосиф Бродский до сих пор не теряет свою популярность, а его знаменитые стихотворения спустя годы после написания остаются одними из самых цитируемых.