Очевидцы сообщают о хлопке газа в жилом доме в Казани
По предварительным данным, инцидент произошел на улице Волгоградской. Проводится эвакуация жильцов.
Фото: 5-tv.ru
Очевидцы о сообщают о хлопке газа в жилом доме в Казани на улице Волгоградской, 19. По предварительным данным, хлопок раздался на пятом этаже здания. В результате, как стало известно 5-tv.ru, пострадала хозяйка квартиры. Из-за инцидента частично повреждено остекление балкона и комнаты. О погибших не сообщается.
В настоящий момент проводится эвакуация жильцом дома, в котором произошло ЧП, Информация о случившемся уточняется. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок прогремел в медицинском радиологическом научном центре в Обнинске. Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадал один человек.
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