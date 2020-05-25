Очевидцы сообщают о хлопке газа в жилом доме в Казани

Очевидцы о сообщают о хлопке газа в жилом доме в Казани на улице Волгоградской, 19. По предварительным данным, хлопок раздался на пятом этаже здания. В результате, как стало известно 5-tv.ru, пострадала хозяйка квартиры. Из-за инцидента частично повреждено остекление балкона и комнаты. О погибших не сообщается.

В настоящий момент проводится эвакуация жильцом дома, в котором произошло ЧП, Информация о случившемся уточняется. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок прогремел в медицинском радиологическом научном центре в Обнинске. Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадал один человек.