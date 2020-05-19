Взрыв оборудования случился в помещении, которое арендовала фармацевтическая копания.

В Обнинске прогремел хлопок газа в радиологическом научном центре

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Сергей Коньков

Хлопок прогремел в медицинском радиологическом научном центре в Обнинске. Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадал один человек. Он получил 80% ожогов тела.

Известно, что в научном центре арендовала помещение Обнинская Химико-фармацевтическая компания. По предварительной информации, в нем было расположено оборудование для производства лекарств. Хлопок произошел, когда лопнул сосуд под давлением и линия теплоносителя. Ожоги кипятком получил сотрудник компании. Остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал в результате хлопка газа под Липецком.

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