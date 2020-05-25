Стилист поиронизировал над невозможностью путешествовать из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @vladislavlisovets

Стилист Влад Лисовец продолжает эпатировать публику. В Instagram он выложил кадры, на которых принимает ванну. Нагое тело мужчины скрыто от любопытных глаз, а зрителю остается разглядывать его аристократический профиль и закинутые за голову руки.

«Горяченькая пошла». Это я с утра на Мальдивы сгонял, *****, в России лучше», — иронично подписал фото Лисовец.

Instagram @vladislavlisovets

Поклонники пришли в восторг и от красивых снимков, и от чувства юмора знаменитости.

«Главное не заплывай далеко, мы переживаем…»

«Первый раз вижу Купидона, изучающего законы Архимеда»

«Какая эстетика»

«Влад, с вас античных богов ваять»

«Это достойно картины, напишу в масле!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится мода после пандемии коронавируса, по мнению Влада Лисовца.

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