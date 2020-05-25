«На Мальдивы сгонял»: обнаженный Лисовец эротично нежится в ванне — фото
Стилист поиронизировал над невозможностью путешествовать из-за пандемии коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @vladislavlisovets
Стилист Влад Лисовец продолжает эпатировать публику. В Instagram он выложил кадры, на которых принимает ванну. Нагое тело мужчины скрыто от любопытных глаз, а зрителю остается разглядывать его аристократический профиль и закинутые за голову руки.
«Горяченькая пошла». Это я с утра на Мальдивы сгонял, *****, в России лучше», — иронично подписал фото Лисовец.
Поклонники пришли в восторг и от красивых снимков, и от чувства юмора знаменитости.
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Ранее 5-tv.ru писал, как изменится мода после пандемии коронавируса, по мнению Влада Лисовца.
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