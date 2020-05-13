Пандемия коронавируса и, как следствие, режим самоизоляции в некоторых аспектах серьезно изменили мировосприятие россиян. Об этом говорят психологи, социологи и другие специалисты. Эксперты в мире моды также убеждены, что влияние этого периода будет заметно даже на гардеробе граждан.

Так, в интервью 5-tv.ru эксперт моды, телерадиоведущий и основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец поделился своими ожиданиями от изменений модных тенденций. Он уверен, что после окончания самоизоляции людям захочется красоты и изысканности.

По мнению знатока моды, многие начнут добавлять в свой образ какую-нибудь яркую, красочную деталь или блестящий, сверкающий элемент. Вероятнее всего, большая часть населения устанет сидеть дома и захочет блеснуть на городских улицах самыми элегантными и стильными нарядами.

«Я думаю, что после карантина мода особо не поменяется. Я думаю, люди точно больше не захотят носить маски, перчатки. Я думаю, мы увидим на улицах больше ярких и красиво одетых людей — это точно, потому что за время карантина домашняя одежда сильно надоела, и людям захочется красиво выглядеть. Поэтому яркие цвета, блестящие — мне бы так хотелось, больше вечеринок. Будет больше яркости», — поделился Лисовец.

Эксперт отметил, что сам он планирует надеть свою лучшую одежду на прогулку, поскольку сейчас уже выход на улицу воспринимается как праздник.

«Если говорить обо мне, то я в самом лучшем, самом нарядом буду ходить по улицам, потому что для меня это будет праздником», — пояснил ведущий.

Ранее своими ожиданиями от изменения модных тенденций поделилась Мария Цигаль.

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