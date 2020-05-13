На улицу, как на праздник: Как изменится мода после пандемии? — мнение Лисовца
Эксперт моды рассказал, что, вероятнее всего, после окончания периода самоизоляции, люди захотят надевать яркую и блестящую одежду.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: dpa/picture-alliance
Пандемия коронавируса и, как следствие, режим самоизоляции в некоторых аспектах серьезно изменили мировосприятие россиян. Об этом говорят психологи, социологи и другие специалисты. Эксперты в мире моды также убеждены, что влияние этого периода будет заметно даже на гардеробе граждан.
Так, в интервью 5-tv.ru эксперт моды, телерадиоведущий и основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец поделился своими ожиданиями от изменений модных тенденций. Он уверен, что после окончания самоизоляции людям захочется красоты и изысканности.
По мнению знатока моды, многие начнут добавлять в свой образ какую-нибудь яркую, красочную деталь или блестящий, сверкающий элемент. Вероятнее всего, большая часть населения устанет сидеть дома и захочет блеснуть на городских улицах самыми элегантными и стильными нарядами.
«Я думаю, что после карантина мода особо не поменяется. Я думаю, люди точно больше не захотят носить маски, перчатки. Я думаю, мы увидим на улицах больше ярких и красиво одетых людей — это точно, потому что за время карантина домашняя одежда сильно надоела, и людям захочется красиво выглядеть. Поэтому яркие цвета, блестящие — мне бы так хотелось, больше вечеринок. Будет больше яркости», — поделился Лисовец.
Эксперт отметил, что сам он планирует надеть свою лучшую одежду на прогулку, поскольку сейчас уже выход на улицу воспринимается как праздник.
«Если говорить обо мне, то я в самом лучшем, самом нарядом буду ходить по улицам, потому что для меня это будет праздником», — пояснил ведущий.
Ранее своими ожиданиями от изменения модных тенденций поделилась Мария Цигаль.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
57%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?