Эксперт моды рассказал, что, вероятнее всего, после окончания периода самоизоляции, люди захотят надевать яркую и блестящую одежду.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: dpa/picture-alliance

Пандемия коронавируса и, как следствие, режим самоизоляции в некоторых аспектах серьезно изменили мировосприятие россиян. Об этом говорят психологи, социологи и другие специалисты. Эксперты в мире моды также убеждены, что влияние этого периода будет заметно даже на гардеробе граждан.

Так, в интервью 5-tv.ru эксперт моды, телерадиоведущий и основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец поделился своими ожиданиями от изменений модных тенденций. Он уверен, что после окончания самоизоляции людям захочется красоты и изысканности.

По мнению знатока моды, многие начнут добавлять в свой образ какую-нибудь яркую, красочную деталь или блестящий, сверкающий элемент. Вероятнее всего, большая часть населения устанет сидеть дома и захочет блеснуть на городских улицах самыми элегантными и стильными нарядами.

«Я думаю, что после карантина мода особо не поменяется. Я думаю, люди точно больше не захотят носить маски, перчатки. Я думаю, мы увидим на улицах больше ярких и красиво одетых людей — это точно, потому что за время карантина домашняя одежда сильно надоела, и людям захочется красиво выглядеть. Поэтому яркие цвета, блестящие — мне бы так хотелось, больше вечеринок. Будет больше яркости», — поделился Лисовец.

Эксперт отметил, что сам он планирует надеть свою лучшую одежду на прогулку, поскольку сейчас уже выход на улицу воспринимается как праздник.

«Если говорить обо мне, то я в самом лучшем, самом нарядом буду ходить по улицам, потому что для меня это будет праздником», — пояснил ведущий.

Ранее своими ожиданиями от изменения модных тенденций поделилась Мария Цигаль.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
12:14
Представители Германа Хана опровергли выявление у него COVID-19
11:59
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
11:52
«Потеряли мы Егора»: Крид удивил поклонников вызывающим маникюром
11:44
«Жертва обстоятельств»: Юрист унижавшей детей сотрудницы уфимского приюта о ее поведении
11:33
В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет

Сейчас читают

Какие перчатки лучше носить в пандемию? Советы инфекциониста
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
«Все дело в шляпе»: Волочкова выложила фото в экстравагантном образе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок