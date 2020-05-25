Сергей Семак рассказал, как футболисты «Зенита» тренировались в самоизоляции

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак в беседе с 5-tv.ru рассказал, как игроки тренировались в самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса. По его словам, руководство команды сделало все, чтобы обеспечить футболистов самым необходимым.

«Каждого футболиста постарались обеспечить велотренажером для того, чтобы можно было чередовать тренировки — велосипед и упражнения, которые можно делать с собственным весом, или на полу, на коврике при стесненных метрах в квартире — кто, где находится», — рассказал Сергей Семак.

25 мая, в день своего 95-летия, ФК «Зенит» проведет шестичасовой праздничный онлайн-марафон. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на официальном сайте «сине-бело-голубых» и в социальных сетях. Начало в 15.00 по московскому времени.

В программу юбилейного марафона включены поздравления от звездных болельщиков «Зенита», уникальные исторические материалы и различные сюрпризы. Помимо прочего, запланированы прямые включения с Сергеем Семаком, а также с игроками основного состава и легендами клуба разных лет.

В рамках праздничного масштабного концерта для болельщиков выступят Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Billy’s Band, НЭП, Tequilajazzz, True Party Band, Вова Че Морале и Sweet Hot Jazz Band, Ze fish и Биртман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь 95-летия «Зенита» в небо Петербурга взмыл аэростат с баннером.