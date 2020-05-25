Юбилей футбольного клуба был официально ознаменован традиционным полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

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Фото, видео: Fc-zenit.ru / Анна Мейер; 5-tv.ru

Аэростат с фанатским баннером взмыл в небо над Петербургом утром 25 мая в честь 95-летия футбольного клуба «Зенит». Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», юбилейные мероприятия состоялись в сердце Северной столицы у Петропавловской крепости.

Отмечается, что аэростат объемом десять тысяч кубических метров поднялся на высоту 150 метров. На баннере размером 60 на 40 метров изображен «зенитовец» (собирательный образ фаната и игрока — Прим.ред.) с клубным знаменем в руках. Для создания полотна весом 500 килограммов было использовано более 900 литров краски.

Мероприятие закончилось на земле ярким пиротехническим шоу, которое устроили фанаты «Зенита».

Кроме прочего, юбилей петербургского футбольного клуба был официально ознаменован традиционным полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел произвели генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак.

Одновременно на стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футбольный клуб «Зенит» отметит свой 95-й день рождения в условиях пандемии.

В честь 95-летия «Зенита» в небо Петербурга взмыл аэростат с баннером

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