«Последний звонок-2020» пройдет онлайн в социальной сети ВКонтакте

Из-за коронавируса традиционный праздник выпускников школ «Последний звонок» пройдет в режиме онлайн.

Ученики 11-х классов могут выбрать тематический статус с колокольчиком, который будет отображаться в личном профиле ВКонтакте, справа от имени. Кроме того, если опубликовать в соцсети историю из школьной поры, сопроводив запись хештегом #последнийзвонок или #последнийзвонок2020, то она появится в специальном блоке новостной ленты не только у друзей и подписчиков, но и у других пользователей.

Выпускники смогут примерить несколько интерактивных масок, в том числе шуточную, которая «предскажет» будущую профессию, а другая позволит украсить себя праздничной лентой. Кроме того, пользователям ВКонтакте доступны пять бесплатных подарков с изображением колокольчика для отправки друзьям.

Ранее 5-tv.ru показал, как проходил «Последний звонок» в СССР.