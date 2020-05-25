«Последний звонок-2020» пройдет онлайн в социальной сети ВКонтакте
Пользователи могут отправить своим друзьям пять бесплатных подарков с изображением колокольчика.
Фото: ВКонтакте
Из-за коронавируса традиционный праздник выпускников школ «Последний звонок» пройдет в режиме онлайн.
Ученики 11-х классов могут выбрать тематический статус с колокольчиком, который будет отображаться в личном профиле ВКонтакте, справа от имени. Кроме того, если опубликовать в соцсети историю из школьной поры, сопроводив запись хештегом #последнийзвонок или #последнийзвонок2020, то она появится в специальном блоке новостной ленты не только у друзей и подписчиков, но и у других пользователей.
Выпускники смогут примерить несколько интерактивных масок, в том числе шуточную, которая «предскажет» будущую профессию, а другая позволит украсить себя праздничной лентой. Кроме того, пользователям ВКонтакте доступны пять бесплатных подарков с изображением колокольчика для отправки друзьям.
Ранее 5-tv.ru показал, как проходил «Последний звонок» в СССР.
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