Эффект дежавю: люди с каким цветом глаз проживают вторую жизнь?

Задумывались вы когда-нибудь, о чем на самом деле свидетельствует цвет глаз человека? Многие считают, что все эти яркие оттенки — зеленый, карий, голубой и другие — результат необычной комбинации генов, идеально подходящие под тот или иной тип внешности человека. Говоря иначе — украшение, дарованное природой. Однако на самом деле в этом есть и тайный смысл…

По мнению эзотериков, цвет глаз может рассказать не только об истинном характере человека, но и о его судьбе. Так, например, взглянув в глаза собеседника можно точно сказать, какую жизнь по счету он проживает.

А у вас девять жизней?

Да-да, вам не показалось. Эзотерики утверждают: не всякая душа имеет шанс на перерождение и исправление ошибок из предыдущего опыта. Но среди миллионов людей есть и те, кому повезло родиться дважды, а может, и трижды.

Серый цвет глаз — главное свидетельство того, что перед вами человек, поцелованный судьбой, пишет Vladtime.ru. Эти люди с детства обладают особой энергией и чутко реагируют на происходящее. Окружающие удивляются их дару предвидеть надвигающуюся беду и мудро действовать даже в самой критической ситуации. Но это — заслуга бесценного опыта проживания нескольких жизней.

К людям с серыми глазами часто приходят за советом, ведь они столь рассудительны, что редко допускают ошибки. Банальные человеческие страхи им давно чужды, а значит, они действительно могут принять взвешенное и правильное решение, несмотря на сложность поставленной задачи. На все вопросы у них есть четкие и грамотные ответы. Зачастую люди с серым цветом глаз становятся прекрасными организаторами и руководителями.

Сколько раз им дано переродиться — доподлинно неизвестно. Однако эзотерики уверены: взглянув в эти бездонные глаза хоть однажды, вы точно почувствуете уникальную энергию.

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