Выбирая кухню, легко растеряться: готовый гарнитур можно купить за несколько сотен тысяч рублей, а на индивидуальный проект потратить миллионы. Но всегда ли дорогая кухня лучше бюджетной и за что действительно стоит переплачивать?

Материалы, фурнитура, планировка и качество сборки напрямую влияют на удобство и срок службы гарнитура. Как выбрать кухню под свой бюджет, чем отличаются недорогие и премиальные решения и какие недостатки могут проявиться уже через несколько лет эксплуатации — ответы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Какие дефекты появляются у кухни спустя несколько лет

Чтобы понять, какие дефекты появляются у обычной кухни спустя годы активного использования и что из этого действительно требует ремонта, «Стройнадзор» решил проверить гарнитур, которому уже восемь лет.

Первой стала кухня Екатерины Великой. Семья пользуется ею ежедневно: здесь много готовят, поэтому мебель постоянно подвергается воздействию влаги, жира, высокой температуры и механической нагрузки.

Проверку начали с фасадов — со временем именно они могут провисать и терять первоначальное положение. Лазерный уровень показал, что одна из дверок действительно сместилась.

«Это связано с тем, что недорогая фурнитура достаточно быстро теряет свою геометрию. Ее нужно постоянно регулировать. (Можно подкрутить. — Прим. ред.) все фасады, и кухня будет как новая», — объяснил ведущий Филипп Курочкин.

Однако провисшие дверцы оказались не единственной проблемой. Хозяйка пожаловалась, что фасады рядом с духовкой со временем начали трескаться и отслаиваться.

Причиной перегрева могут быть изношенные или плохо прилегающие уплотнители дверцы духовки. В таком случае их необходимо проверить и при необходимости заменить.

Что может скрываться в микротрещинах столешницы

Следующим этапом проверки стала гигиена рабочей поверхности. Даже если внешне столешница выглядит чистой, со временем на ней могут появляться повреждения, незаметные при обычном освещении.

«(В микротрещинах. — Прим. ред.) могут скапливаться и размножаться бактерии», — говорит ведущий программы.

«Стройнадзор» взял пробы скопленного на микротрещинах кухни и отправил специалистам на исследование.

«В пробе были обнаружены плесневые грибы рода Cladosporium, бактерии группы кишечной палочки, а также бета-гемолитический стрептококк. Патогенные штаммы опасны тем, что способны вызывать сепсис, тяжелые кишечные инфекции и привести к угрожающим жизни последствиям», — отмечает инженер-эколог София Лайко.

Чтобы защитить рабочую поверхность от новых повреждений, можно использовать гибкое стекло. Оно позволяет уменьшить количество повреждений, в которых могут скапливаться микроорганизмы. При необходимости такое покрытие можно заменить — это обойдется дешевле установки новой столешницы.

За что платят владельцы дорогих кухонь

Совсем другой подход к обустройству кухни выбрала Мария Бычкова. На материалах хозяйка квартиры не экономила: столешницу и фартук сделали из кварца, шкафы — из натурального шпона. Одним из наиболее заметных элементов интерьера стал кухонный остров.

«Обтянули остров гибким камнем. Форма необычная. Также необычно то, что мы ничем не покрывали данный остров. Оставили его в первозданном, скажем так, виде. Выглядит как настоящий травертин», — говорит владелица квартиры Мария Бычкова.

От верхнего яруса шкафов хозяйка отказалась в пользу вместительных пеналов. В итоге кухня обошлась примерно в два миллиона рублей. Однако даже такую стоимость сложно назвать пределом.

Чем кухни за 13–15 миллионов отличаются от обычных

В сегменте премиальной кухонной мебели счет может идти уже на десятки миллионов. Один из представленных в шоуруме гарнитуров стоит 13 миллионов рублей.

«Основная фишка — это подъемный механизм на острове. Он закрывает дополнительные шпонированные полочки для специй. Помимо этого, внутри мы добавили интересную выдвижную полку. Конкретно в этом варианте мы сделали ножи, но это также может быть выдвижной телевизор. Например, такие проекты у нас тоже были», — говорит эксперт по кухонной мебели Анна Таранова.

Еще один вариант стоит около 15 миллионов рублей. Его особенность — двери, за которыми можно полностью скрыть зоны хранения и приготовления пищи.

Окончательная стоимость гарнитура зависит не только от его размеров, но и от выбранных материалов, отделки и внутреннего наполнения.

«Все очень сильно зависит от размера композиции, от отделки фасада и от внутреннего наполнения. Одна и та же кухня в зависимости от отделки фасада может стоить три-четыре миллиона, может уйти восемь-девять», — объясняет эксперт.

Как производят кухни на заказ

Производство гарнитура начинается с раскроя материала на необходимые детали. После этого элементы отправляются на фрезеровку, где выполняются необходимые технологические отверстия.

«После обработки на ЧПУ-станке детали МДФ попадают на лакокрасочный участок. В данном случае это шлифовальный участок», — говорит начальник производства кухонь Алексей Дорошкевич.

Часть операций выполняется вручную. После обработки детали красят или шпонируют, а затем передают на сборку.

Некоторые заказчики хотят получить не просто дорогой, но и максимально необычный гарнитур.

«Клиент захотел, чтобы ему фасады варварски просто иссекли топорами, ножами, и вот в таком виде ему брутальную, можно сказать, кухню привезли и установили. Кухня была сделана из массива дуба, причем не только фасады, но и корпуса. Она полностью была из массива», — рассказывает Дорошкевич.

Реально ли собрать хорошую кухню за 300 тысяч рублей

Тратить на кухонный гарнитур несколько миллионов готовы далеко не все. Владелица квартиры в новостройке Анастасия Барановская-Гагарина поставила другую задачу: получить функциональную и яркую кухню примерно за 300 тысяч рублей.

Среди пожеланий — много мест для хранения, возможность обыграть вентиляционную шахту и вписать в интерьер красный холодильник.

Самый бюджетный вариант — приобрести готовые модули. Их преимущество заключается в типовых размерах, благодаря которым отдельные элементы можно собрать в единый гарнитур.

Высота напольных шкафов вместе с цоколем и столешницей обычно составляет от 85 до 91 сантиметра, глубина — 60 сантиметров. Ширина может доходить до 90 сантиметров с шагом в 15 сантиметров. Высота стандартного верхнего яруса составляет 72 сантиметра, глубина — 30 сантиметров, а ширина обычно соответствует параметрам нижних секций. Из таких блоков можно собрать гарнитур и без проблем встроить бытовую технику.

«Здесь важно понимать, что эти кухни модульные, они имеют определенную высоту, то есть не будет такого результата, что кухня от пола до потолка», — объяснила дизайнер и архитектор Ирина Власова.

У бюджетного решения есть и недостатки. В недорогих шкафах используется простая фурнитура и менее прочные материалы корпуса, поэтому заранее определить срок их службы сложно.

Альтернатива — изготовить кухню на заказ, но подобрать материалы и наполнение так, чтобы уложиться в установленную сумму. В таком случае гарнитур можно точнее адаптировать под особенности помещения: предусмотреть пенал для духовки и микроволновой печи, место для кофемашины, дополнительные зоны хранения и пространство для отдельностоящего холодильника.

При выборе кухни важно учитывать и еще одну статью расходов — столешницу. Во многих случаях ее подбирают отдельно и заказывают на другом производстве. В качестве материала могут использоваться ЛДСП, МДФ, искусственный или натуральный камень.

Как правильно спланировать кухню, чтобы ей было удобно пользоваться

При проектировании кухни специалисты советуют учитывать так называемое правило рабочего треугольника. Его суть заключается в организации основных функциональных зон — хранения продуктов, мойки и приготовления пищи — таким образом, чтобы сократить количество лишних перемещений по кухне.

Отдельное внимание стоит уделить монтажу гарнитура. Установку навесных шкафов лучше доверить специалистам: необходимо правильно рассчитать нагрузку на стены и подобрать подходящие крепления. От качества монтажа зависит не только срок службы мебели, но и безопасность ее использования.