Рената Литвинова с сигаретой в руках порассуждала о «карте марадеров»

Российская актриса театра и кино, режиссер Рината Литвинова задумалась о чипировании животных и людей. Она написала свои рассуждения в посте в Instagram и сопроводила их экстравагантным снимком. Актриса позирует, сидя на стуле в лесу. На ней надета черная юбка в пол, шелковая рубашка с широкими рукавами и красные солнцезащитные очки в тон к помаде. В руках Литвинова держит сигарету. Фото в стиле Ренаты, который всегда впечатляет зрителей и фанатов.

«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же…как относиться к этой теме — всех оцифровать, как на „карте мародеров“? (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала актриса.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчики восхитились фотографией и самой Ренатой. Они отметили ее стиль и несравненный образ на снимке.

«Какая женщина! И стиль, и талант! Арт-деко, да и только!!!»

«Шикарная женщина»;

«Вот это-оооочень красиво!»

«Обалдееееть. Такая классная, слов нет…», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой.