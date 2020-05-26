Рената Литвинова с сигаретой в руках порассуждала о «карте марадеров»
Актриса поделилась своим размышлениями в Instagram, сопроводив их экстравагантным снимком.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @renatalitvinovaofficiall, @ksenya_poggenpohl
Российская актриса театра и кино, режиссер Рината Литвинова задумалась о чипировании животных и людей. Она написала свои рассуждения в посте в Instagram и сопроводила их экстравагантным снимком. Актриса позирует, сидя на стуле в лесу. На ней надета черная юбка в пол, шелковая рубашка с широкими рукавами и красные солнцезащитные очки в тон к помаде. В руках Литвинова держит сигарету. Фото в стиле Ренаты, который всегда впечатляет зрителей и фанатов.
«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же…как относиться к этой теме — всех оцифровать, как на „карте мародеров“? (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала актриса.
Подписчики восхитились фотографией и самой Ренатой. Они отметили ее стиль и несравненный образ на снимке.
«Какая женщина! И стиль, и талант! Арт-деко, да и только!!!»
«Шикарная женщина»;
«Вот это-оооочень красиво!»
«Обалдееееть. Такая классная, слов нет…», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой.
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