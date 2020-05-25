Перестрелка во дворе жилого дома в Москве или как ритуальщики отношения выясняли

15 человек допрошены, девять задержаны — в Москве расследуют обстоятельства масштабной перестрелки, которая произошла накануне на Каширском шоссе. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство», при этом обошлось без жертв, и это чудо.

Выстрелы гремели, по свидетельствам очевидцев, на протяжении 20 минут. И все это во дворе жилого дома.

По оперативным данным вот так, в стиле 90-х выясняли отношения две фирмы ритуальных услуг.

Леонид Китрарь расскажет более полный раклад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обычный московский двор стал полем битвы для людей с автоматами.