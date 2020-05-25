Назад в 90-е? Как обычный московский двор стал полем битвы для людей с автоматами

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям: покушение на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Настоящая бойня произошла в одном из московских дворов. Неизвестные открыли огонь по людям из автомата, а те ответили нападавшим выстрелами из пистолета.

Боевик в стиле девяностых разворачивался на глазах десятков очевидцев. Жители окрестных домов снимали перестрелку из своих окон. Шокирующие кадры в сюжете Семена Еремина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве.

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