Сколько продлится масочный режим в России?

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Сергей Зеленский
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В Роспотребнадзоре отметили, что ежедневно регистрируемое число случаев инфицирования коронавирусом снижается.

Сколько продлится масочный режим в России?

Фото: Известия / Константин Кокошкин

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, выход на плато по инфицированию коронавирусом, в силе остаются и ряд других санитарных требований.

«Нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований», — приводит ее слова «Экономика сегодня».

Попова обратила внимание, что с одной стороны, россияне уже привыкли к новой реальности за время ограничительных мер, но с другой стороны, вирус также меняется.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается, но это не повод расслабляться и пренебрегать рекомендованными мерами по защите от COVID-19.

В частности, крайне нежелательно выезжать за рубеж — далеко не во всех странах тестирование проводится на должном уровне, а потому случаи завоза в Россию вируса необходимо исключить. Именно поэтому те, кто все же уехал в иностранное государство и вернулся домой, будет обязан отправиться в самоизоляцию на две недели, причем за свой счет.

В то же время появляются возможности для развития внутреннего туризма. Так, с началом лета поэтапно будут возобновлять работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Постепенно для туристов вновь станут доступны отели, пляжи, круизы и прочее.

Ранее сегодня стало известно, что в России выздоровел каждый третий инфицированный коронавирусом.

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