25 мая 1925 года — отправная точка в истории одного из старейших футбольных клубов страны — «Зенита». Он первым из немосковских команд выиграл в свое время Кубок Советского Союза, а затем уже в новейшей истории — первым увез Кубок России за пределы МКАД.

За 95 лет истории у Зенита были и победы на международных турнирах, и откровенные провалы. Пожалуй за такие драматические переживания сине-бело-голубых и любят болельщики, несмотря ни на что, хоть бы и на коронавирус — уверен Сергей Лесков.

Огонь на знаменитых ростральных колоннах в Петербурге зажигают только в честь самых знаменательных событий. Сегодня как раз тот самый случай. Футбольному клубу «Зенит» исполнилось 95 лет.

Отмечать юбилей клуба начали рано утром. В шесть часов в небо над Петербургом взмыл аэростат. Он поднял над городом огромный баннер весом в полтонны. На полотне — поклонник «Зенита», который держит в руках сине-бело-голубой флаг. Это собирательный образ болельщика и футболиста — подарок клубу от преданных фанатов.

Полуденный выстрел пушек Петропавловской крепости — тоже в честь легендарной команды. Салютуют: главный тренер Сергей Семак, капитан Бранислав Иванович, главная звезда российского футбола нападающий Артем Дзюба и президент клуба Александр Медведев.

«Болельщики и клуб стали достопримечательностью этого города. На протяжении многих лет „Зенит“ радует, надеюсь, что мы радуем нашей игрой наших болельщиков», — заявил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

История клуба началась в мае 1925 года. Тогда «Зенит» — команда Ленинградского металлического завода. Первого трофея ждали долго, целых 19 лет. В 1944 году ленинградцы выиграли Кубок СССР. Его провели, не дожидаясь окончания войны. Второй большой успех, победа в чемпионате Советского Союза, пришел спустя 40 лет.

Тот исторический матч между «Зенитом» и «Металлистом» из Харькова болельщики до сих пор помнят.

«У меня была повышенная стипендия 50 рублей, вот каждый билет по 25. Вся стипендия и ушла», — вспоминает болельщик ФК «Зенит» Олег Солод.

Адвокат, Аршавин, Кержаков, Петржелла, Семак, Халк. Эти фамилии знает каждый болельщик. Целая плеяда звездных игроков, тренеров. Благодаря им «Зенит» прочно закрепился среди топ-клубов российской премьер-лиги.

В 2008-м о Зените, узнали и в Европе. Команда выиграла кубок УЕФА. В день рождения клуба болельщиков поблагодарил нападающий Артем Дзюба. Ведь любовь фанатов и их горячая поддержка — половина успеха.

«Болейте за „Зенит“, переживайте за нас, помните историю. Ваша поддержка нам очень очень-очень сильно нужна», — призвал нападающий петербургского клуба Артем Дзюба.

Фанатское движение «Зенита» это вообще отдельная история. Когда играет команда, на стадионе свободных мест нет. Болельщики были со своим клубом всегда. Поддерживали и во время побед и во время поражений.

А знаменитые перфомансы фанатов с флагами, песнями, фаерами — это настоящее представление, которому могут позавидовать любые европейские клубы.

Победы, поражения, яркие матчи, легендарные спортсмены. За 95 лет их было много. О выдающейся истории клуба зенитовцы вспоминали во время шестичасового праздничного марафона и разумеется, принимали поздравления.

«Конечно, я желаю вам всего самого хорошего в эти тяжелые для страны и все всего мира время. Я желаю вам здоровья», — поздравил клуб народный артист РФ Александр Розенбаум.

«Мы очень рады, что мы, Эрмитаж, с вами очень дружим. И сейчас мы это все делаем удаленно, но на самом деле у нас много с вами планов картины нарисовать», — присоединился к поздравлениям директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Не мог обойти стороной юбилей клуба и, пожалуй, самый, известный болельщик. Михаил Боярский. Знаменитый актер, вспомнил свое первое знакомство с командой.

«Я впервые поехал на Кировский стадион, где играл „Зенит“ со „Спартаком“. Я, конечно, был не в курсе всех событий, но потихонечку к концу матча я начал отличать кое-каких игроков. Самый яркий человек с рыжей шевелюрой — Лев Бурчалкин», — вспоминает главный мушкетер страны.

Сейчас имена игроков клуба — и прежних и нынешних — это история всего российского и даже мирового футбола. Поэтому поздравления приходят из самых разных концов света и от поклонников самого разного возраста.

И конечно, «Зенит» навсегда покорил женские сердца. С юбилеем команду поздравили их коллеги из девичьей команды.

Шестикратный чемпион СССР и России. В этом году у Зенита есть все шансы вновь повторить успех. Уже совсем скоро чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии каронавируса, вновь возобновиться. Так, что вполне возможно в юбилейный для клуба год «Зенит» преподнесет еще один подарок своим болельщикам.

«Солнце светит нам в зените. Отрывок из песни Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.