Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с публикой интимными моментами уикенда. На своей странице в Instagram 46-летняя знаменитость выложила серию снимков, сделанных в саду дома, в котором она уединилась с мужем и детьми на время карантина.

Хайди и ее 30-летний супруг — музыкант Том Каулитц наслаждаются солнцем и друг другом, при этом супермодель не стесняется позировать с обнаженной грудью. На одном из фото Клум страстно целует возлюбленного.

Instagram @heidiklum

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Хайди Клум и лидер рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц сообщили о свадьбе летом прошлого года. Роскошная вечеринка по случаю бракосочетания проходила на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и другие знаменитости. Супермодель старше мужа на 16 лет. Это ее третий официальный брак, и у нее есть четверо детей от прежних отношений.