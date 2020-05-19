Обнаженная Хайди Клум поделилась интимными моментами уикенда
46-летняя немецкая супермодель не постеснялась позировать на камеру топлес.
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Фото, видео: Instagram @heidiklum
Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с публикой интимными моментами уикенда. На своей странице в Instagram 46-летняя знаменитость выложила серию снимков, сделанных в саду дома, в котором она уединилась с мужем и детьми на время карантина.
Хайди и ее 30-летний супруг — музыкант Том Каулитц наслаждаются солнцем и друг другом, при этом супермодель не стесняется позировать с обнаженной грудью. На одном из фото Клум страстно целует возлюбленного.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Хайди Клум и лидер рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц сообщили о свадьбе летом прошлого года. Роскошная вечеринка по случаю бракосочетания проходила на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и другие знаменитости. Супермодель старше мужа на 16 лет. Это ее третий официальный брак, и у нее есть четверо детей от прежних отношений.
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