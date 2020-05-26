Названа предварительная причина крушения Ми-8 на Чукотке

|
Светлана Шевченко
32

Жесткая посадка, которая привела к гибели четырех человек, произошла при взлете в аэропорту «Угольные копи».

Названа предварительная причина крушения Ми-8 на Чукотке

Фото: 5-tv.ru

Предварительной причиной падения вертолета Ми-8 на Чукотке стала техническая неисправность. Предварительно, жесткая посадка произошла с высоты 20 метров.

В Минобороны подтвердили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал военно-космическим силам (ВКС) России. Экипаж из четырех человек погиб.

На места трагедии направлена комиссия главного командования ВКС России.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Почему не стоит в ближайшее время лететь за границу?
8:22
В огненном шаре в небе над Австралией опознали российскую ракету-носитель
8:19
Не менее девяти частных домов загорелось в пригороде Самары
8:16
Украина придумала способ «выбить» Россию из космических проектов США
8:10
Британская Кардашьян опубликовала эротичное фото из постели
8:02
В России начали постройку бомбардировщика шестого поколения

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
В дискуссию о «бедствующих» артистах вступил Лев Лещенко
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок