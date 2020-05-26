Названа предварительная причина крушения Ми-8 на Чукотке
Жесткая посадка, которая привела к гибели четырех человек, произошла при взлете в аэропорту «Угольные копи».
Фото: 5-tv.ru
Предварительной причиной падения вертолета Ми-8 на Чукотке стала техническая неисправность. Предварительно, жесткая посадка произошла с высоты 20 метров.
В Минобороны подтвердили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет и принадлежал военно-космическим силам (ВКС) России. Экипаж из четырех человек погиб.
На места трагедии направлена комиссия главного командования ВКС России.
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