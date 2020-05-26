Режим ЧС объявлен в нескольких районах республики Коми из-за паводков

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Специалисты отмечают, что пик половодья еще впереди.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Республике Коми из-за мощного паводка сразу в нескольких районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления 17 населенных пунктов.

Наиболее сложная ситуация в Усть-Цилемском районе. Из берегов вышла река Печора затопив шесть поселков. В некоторых местах уровень воды поднялся на два метра. Местное население эвакуируют. В пострадавшие районы спасатели доставляют продукты, воду и медикаменты.

По данным МЧС пик половодья на северных реках в республике еще не пройден. А в Красноярском крае большая вода едва не стала причиной гибели семьи. В Норильске водитель на внедорожнике попытался вброд переехать небольшую реку. Машину подхватило течением и унесло. К счастью на помощь вовремя пришли спасатели. Никто не пострадал.

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