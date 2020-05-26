Режим ЧС объявлен в нескольких районах республики Коми из-за паводков
Специалисты отмечают, что пик половодья еще впереди.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Фото, видео: 5-tv.ru
В Республике Коми из-за мощного паводка сразу в нескольких районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления 17 населенных пунктов.
Наиболее сложная ситуация в Усть-Цилемском районе. Из берегов вышла река Печора затопив шесть поселков. В некоторых местах уровень воды поднялся на два метра. Местное население эвакуируют. В пострадавшие районы спасатели доставляют продукты, воду и медикаменты.
По данным МЧС пик половодья на северных реках в республике еще не пройден. А в Красноярском крае большая вода едва не стала причиной гибели семьи. В Норильске водитель на внедорожнике попытался вброд переехать небольшую реку. Машину подхватило течением и унесло. К счастью на помощь вовремя пришли спасатели. Никто не пострадал.
Читайте также
51%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?