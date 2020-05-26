ТОП-5 идей для романтического вечера в самоизоляции

Самоизоляция — не повод грустить и перестать дарить радость близким. Ничто так не укрепляет отношения, как романтика и приятное времяпровождение. Портал Uznayvse.ru дал ряд свежих идей для вечеров с любимыми в домашних условиях.

Романтический ужин на балконе

Ужин на свежем воздухе — то, что нужно засидевшимся в душной квартире. Чтобы не нарушать режим, организовать такой вечер можно на балконе. Возьмите теплую одежду и пледы. Приготовьте вкусное блюдо. Включите ненавязчивую приятную музыку в стиле лаунж. Зажгите свечи. Разлейте по бокалу вина и наслаждайтесь видом на улицу.

Молочная ванна

Такая ванна увлажнит кожу, пропитает ее полезными веществами. А главное — добавит новизну и креатив в отношения. Наполните ванну горячей водой, добавьте несколько литров молока. Романтичную атмосферу помогут создать ароматические свечи. Можно приготовить фруктовую нарезку и любимые напитки.

Дегустация

Продегустировать можно что угодно. Сыр, морепродукты, мясная нарезка, вина, сладости — все зависит от ваших пристрастий и финансовых возможностей. Главное, чтобы вы вместе насладились яствами и обществом друг друга. Приглушите свет и устройте приятную трапезу, открывая новые вкусы.

Танцы

Незабываемый вечер с партнером помогут создать танцы. Это может быть дискотека 80-х, танго или рок-н-ролл. Не стесняйтесь желаний. Включайте музыку и веселитесь. Это поможет выплеснуть негативную энергию, зарядиться бодростью и позитивом. А чем необычнее свидание, тем приятнее его вспоминать потом.

Творческий вечер

Посвятить вечер совместному творчеству — прекрасный способ духовно сблизиться с любимым человеком. Можно поочередно читать друг другу любовную лирику, цитировать любимых поэтов и драматургов, писать картины, придумывать песни или создавать оригинальные кулинарные шедевры — зависит от вашей фантазии и предпочтений.

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