Предъявите справочку! Психолог рассказала, как ходить на свидания после пандемии
Есть теория, что после снятия ограничений, места романтике уже не будет, и россияне начнут требовать от новых знакомых справку о здоровье.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru
Преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что делать людям, познакомившимся в сети во время пандемии коронавируса. Эксперт объяснила, где и как им провести первое свидание после снятия ограничительных мер.
«Сейчас не самый хороший период, чтобы сейчас заводить новые знакомства. Но жизнь не стоит на месте, и люди знакомятся даже в такой сложный период. И скоро можно будет встретиться лично — страшно. Страхи объективны, потому что не понятно, как встречаться — рестораны закрыты. Много страхов по поводу того, что они могут друг друга заразить», — сказала специалист.
Однако, по словам Натальи Панфиловой, эта ситуация мало отличается от той, когда коронавируса не было, но люди долго переписывались и созванивались, потому что у них не было возможности встретиться.
Психолог утверждает, что уровень тревоги во время первого свидания зашкаливает. Люди боятся друг другу не понравиться, переживают, что не произойдет той самой химии. В этом случае эксперт рекомендует заняться вместе каким-либо делом, которое немного успокоит обоих партнеров.
«Например, вместе покататься на велосипедах. Это как раз та вещь, которая поможет сохранить социальную дистанцию. Подготовить людей к тому, что их ждет дальнейшее развитие отношений», — сказала она.
К тому же, прогулка на велосипеде, по словам Панфиловой, абсолютно ни к чему не обязывает. Если пара друг другу не понравится, они всегда смогут «сбежать».
Психолог не советует устраивать первое свидание в замкнутом пространстве, тем более, у себя дома. Это только усиливает чувство тревоги и неловкости.
«Любое замкнутое пространство активизирует даже у очень спокойных людей чувство опасности», — утверждает она.
В гости к друзьям тоже отправляться не стоит. Лучше, чтобы первая встреча проходила в открытом пространстве. Если не хотите заниматься вместе спортом, то можно устроить обычную прогулку.
Наталья Панфилова также прокомментировала мнение о том, что после снятия ограничений, россияне начнут требовать от новых знакомых справку о здоровье. По словам психолога, в подобном требовании нет ничего плохого, главное, чтобы это было обоюдно. То есть, если один человек просит у другого доказательство его здоровья, то он должен быть готов предоставить аналогичное доказательство сам.
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