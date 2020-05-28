Фильм Алексея Панина оказался под угрозой срыва из-за оператора-мошенника

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Максим Чугункин
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Эпатажный актер признается: если бы не коронавирус, то уже давно бы пошел в суд.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Алексей Панин

Алексей Панин стал жертвой мошенника. Как обманули звезду кино? Кто еще пострадал от афериста? И почему этот человек чуть не погубил дебютную работу Панина в качестве режиссера? Только в программе «Светская Хроника».

Алексей Панин: «Мне так кажется, что, если бы это был не Леша Панин и не мои друзья, они бы этот материал просто выбросили».

Скоро выйдет новый фильм Алексея Панина. Он с нетерпением ждет премьеры. Ведь то, что произошло во время съемок, заметно прибавило ему седых волос.

«Мы прошли ад. Я знаю точно, что мне вот сейчас ничего не страшно», — поделился Алексей.

Сначала ничто не предвещало беды. Интересный сценарий, друзья-актеры, непринужденная атмосфера. Но внезапно артист стал замечать странные вещи. Рабочий процесс постоянно тормозился. Обычно позитивный Алексей начал все чаще выходить из себя.

«Мне делали порой уже назло. Вот чтобы только я взорвался. Я не помню дня, чтобы я не орал», — рассказал Панин в интервью программе «Светская Хроника».

Другие участники съемок тоже почувствовали неладное.

Владимир Епифанцев, актер: «Оператор говорил, что устал, и все, заканчивал смену. Ну, это просто неадекватный какой-то человек».

А в один прекрасный день, режиссер Панин решил посмотреть отснятый материал. Увидев результат, он пришел в ужас. Весь кропотливый труд последних месяцев оказался под угрозой из-за некачественной работы оператора.

Алексей Панин: «По картинке — это трындец! Он испортил нам 60% материала. Он умудрялся на крупных планах артистов, которые вот так сидят, как я сейчас, никуда не болтаются, ничего не делают, умудрялся сбивать фокус».

Когда вскрылась правда, вся съемочная группа во главе с Паниным была в шоке. Оказалось, все это время мужчина, который стоял за камерой, выдавал себя за другого человека.

Алексей: «Мы наткнулись на афериста-оператора, Александра Сюткина. Человек не знает, что такое баланс белого, он не понимает, что такое композиция кадра».

Выяснилось, что все, что Сюткин о себе рассказывал, было ложью:

«Человек никогда не был в Америке. А выдавал себя за оператора, который принимал участие в проектах „Гарри Поттер“, „Трансформеры“. Он показывал чужие материалы», — рассказал Алексей.

Через своих знакомых Алексей узнал, что они — не первые жертвы лжеоператора.

Панин: «Он таким методом уже десять лет действует. Втирается в доверие».

После того как обман вскрылся, нужно было срочно решать, что делать дальше. Сдаться и похоронить мечту о карьере режиссера или пытаться работать с тем, что есть. Панин выбрал второй вариант.

«Мы взяли другого оператора и шутили на съемочной площадке: пожалуйста, Кирилл, снимай похуже. Потому что не смонтируемся», — признался Панин.

Но оставлять действия афериста безнаказанными звезда кино не собирается и планирует обратиться в правоохранительные органы:

«Человек первосортный мошенник и, конечно, мы все пойдем в суд, я пойду в суд. В связи с коронавирусом, мы сейчас немного ведем себя пассивно, но, безусловно, после окончания всего этого карантина мы активизируемся».

Работа над картиной, наконец, близится к концу. Алексей делится: он так устал от разборок, что мечтает только об одном — чтобы фильм нашел своего зрителя.

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