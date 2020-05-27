Надежда Бабкина может потерять голос из-за коронавируса: подробности

В СМИ появилась тревожная новость: из-за перенесенной болезни Надежда Бабкина может потерять голос. Неужели народная артистка больше никогда не сможет петь? Как Надежда Георгиевна приходит в себя после пневмонии? Кто помогает ей восстанавливаться? И удастся ли певице вернуться к обычной жизни? Только в программе «Светская Хроника».

Недавно Надежда Бабкина серьезно напугала поклонников. Народную артистку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сначала певица не придавала значения недомоганию. Думала, что простудилась. Но состояние ухудшалось и пришлось вызвать скорую. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Бабкину подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому.

Владимир Зайцев, главный врач ЛОР-клиники: «Есть такое понятие, как торпедное течение, от слова торпеда. Очень быстрое, молниеносное течение. Когда медики буквально не успевают поймать это состояние, пациента вводят в состояние медикаментозного сна. За него дышит аппарат и вводятся соответствующие лекарственные препараты».

Вся страна молилась за здоровье любимой артистки. Коллеги организовали в интернете челлендж в ее поддержку.

К счастью, болезнь отступила. Надежда Георгиевна вернулась домой и даже нашла в себе силы записать видеообращение, в котором поблагодарила всех неравнодушных:

«Все время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Я вас искренне люблю, потому что моя жизнь связана с вами. И те, которые меня знают лично, и те, с которыми я вовсе не знакома. Но я все время слышала голоса поддержки».

Сейчас артистка находится дома. Ей нужно соблюдать карантин и пройти курс физиотерапии. По словам концертного директора певицы, она идет на поправку.

«Аппетит хороший, настроение боевое. Хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными. Даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу», — рассказал директор певицы.

Но внезапно в СМИ появилась информация: из-за последствий перенесенного заболевания, звезда больше никогда не сможет петь. Врачи подтверждают: подключение к аппарату ИВЛ и трахеотомическая трубка действительно могут негативно сказаться на голосе пациента.

«Пневмония редко бывает, когда останавливается только на уровне легких. Как правило, это бронхопневмония. Есть так называемый бронхоспазм, сужение бронхов. Есть состояние удушья, когда болит и сдавливает грудная клетка. Музицировать и петь в таком состоянии решительно невозможно», — рассказал Владимир Зайцев в интервью программе «Светская Хроника».

Для артистки такого уровня потерять голос — сильнейший удар. Ведь она не представляет свою жизнь без песен.

Бабкина сразу после выхода из больницы возобновила репетиции. Разумеется, удаленно. И если сейчас у нее отобрать самое дорогое — сцену, как это скажется на психологическом состоянии артистки?

Наталия Эль, психолог: «Когда человек теряет голос, именно артист, как правило, возникает страх. Страх того, что он перестанет получать не только материальное вознаграждение, но еще и вот эту славу, вот эту признательность со стороны людей. Что этого, такого эмоционального состояния больше у него не будет».

СМИ пишут: Бабкиной придется всю оставшуюся жизнь петь под фонограмму. Но пойдет ли Надежда Георгиевна на такой шаг?

Александр Маршал, певец: «Конечно, это обидно. Людям, которые ходят на концерты и слушают. Ну за что он потратил деньги, для чего?»

Денис Майданов, певец: «Нельзя давать сольный неживой концерт. Что это такое? За что зритель деньги то платит? За то, что отскакал под фанеру? Это ерунда какая-то».

Так что если 70-летней певице действительно не стоит мучать себя и рисковать здоровьем?

Хелен Ес, певица: «Это же мировой человек, ее знают все. Она может сниматься в рекламе, в кино. Она может завести свой личный блог, быть очень популярным блогером. Просто доносить свои мысли, которые у нее есть в душе. Поэтому, мне кажется, в любом случае, она без работы не останется».

Денис Сорокин, светский журналист: «Сейчас ей нужно думать только об организме, потому что каждое новое выступление для Бабкиной может стать последним. Поэтому пусть сейчас на сцене будут петь молодые артисты. И ничего страшного, если Надежда Бабкина возьмет тайм-аут».

Как бы не развивалась ситуация, у Надежды Бабкиной есть театр. И, конечно, ее семья, готовая в любой момент прийти на помощь.