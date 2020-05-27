«Произведение искусства»: Любовь Толкалина увидела в яйце символ мироздания
Звездам в самоизоляции совсем стало скучно, и они стали обращать внимание на те вещи, которые ранее, возможно, даже не заинтересовали бы их.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина решила порассуждать о символе мироздания. Она выложила в свой профиль в Instagram снимок яйца, которое, по ее мнению, идеальной формы и сравнила его с произведением искусства.
«Любуюсь…неформатное… дикое… произведение искусства… иногда бывает с волшебным сюрпризом в виде двух желтков внутри…символ мироздания… (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — подписала фото актриса.
Видимо, звездам в самоизоляции совсем стало скучно, и они стали обращать внимание на те вещи, которые ранее, возможно, даже не заинтересовали бы их.
Подписчики разделили точку зрения Толкалиной и отметили, что она умеет находить смысл в неожиданных местах и предметах.
«Какое необычное, нестандартное, манящее… волшебно»;
«Как всегда красивое фото, глубокомыслие…»;
«Какая прелесть! Люба, всегда люблю смотреть на вас и ваши фото. Сама люблю находить и фотографировать красивые моменты. Вы умница»;
«Невозможно с Вами не согласиться», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери.
Читайте также
66%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?