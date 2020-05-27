«Произведение искусства»: Любовь Толкалина увидела в яйце символ мироздания

Актриса Любовь Толкалина решила порассуждать о символе мироздания. Она выложила в свой профиль в Instagram снимок яйца, которое, по ее мнению, идеальной формы и сравнила его с произведением искусства.

«Любуюсь…неформатное… дикое… произведение искусства… иногда бывает с волшебным сюрпризом в виде двух желтков внутри…символ мироздания… (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)», — подписала фото актриса.

Видимо, звездам в самоизоляции совсем стало скучно, и они стали обращать внимание на те вещи, которые ранее, возможно, даже не заинтересовали бы их.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики разделили точку зрения Толкалиной и отметили, что она умеет находить смысл в неожиданных местах и предметах.

«Какое необычное, нестандартное, манящее… волшебно»;

«Как всегда красивое фото, глубокомыслие…»;

«Какая прелесть! Люба, всегда люблю смотреть на вас и ваши фото. Сама люблю находить и фотографировать красивые моменты. Вы умница»;

«Невозможно с Вами не согласиться», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери.