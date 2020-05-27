«Самая ценная корона»: жена Александра Реввы похвасталась подарком дочери

Жена шоумена Александра Реввы — Анжелика обрадовала своих подписчиков в Instagram. Светская львица давно не выкладывала свежие фото в своем аккаунте, а тут решила поделиться весенним теплым снимком.

Анжелика решила отдохнуть в пляжном лежаке с венком из одуванчиков на голове. По словам звезды, такой головной убор ей смастерила ее дочка. Фото светская львица опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Вот она самая ценная корона всей моей жизни…руками моего ребенка, с любовью… Доброе одуванчиковое утро, всем нам!!! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала светская львица.

Instagram @angelikarevva

Подписчики пришли в восторг от нового снимка Анжелики и отметили, что очень по ней скучали.

«Анжелика, я очень долго ждала вашей новой публикации и наконец дождалась. Я так соскучилась. Вы королева красоты»;

«Вся такая солнечная и легкая… Каждое фото одно лучше другого. Восхищена»;

«Анжелика, вы такая красивая! Вы Богиня, королева! И самая добрая и мудрая девушка в мире Спасибо, что вы есть!»

«Красавица Анжелика в красивом венке с одуванчиков», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ревва опубликовал пафосное семейное фото.