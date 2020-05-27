«Самая ценная корона»: жена Александра Реввы похвасталась подарком дочери
Светская львица в Instаgrаm опубликовала снимок с венком из одуванчиков на голове.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Жена шоумена Александра Реввы — Анжелика обрадовала своих подписчиков в Instagram. Светская львица давно не выкладывала свежие фото в своем аккаунте, а тут решила поделиться весенним теплым снимком.
Анжелика решила отдохнуть в пляжном лежаке с венком из одуванчиков на голове. По словам звезды, такой головной убор ей смастерила ее дочка. Фото светская львица опубликовала в своем профиле в Instagram.
«Вот она самая ценная корона всей моей жизни…руками моего ребенка, с любовью… Доброе одуванчиковое утро, всем нам!!! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала светская львица.
Подписчики пришли в восторг от нового снимка Анжелики и отметили, что очень по ней скучали.
«Анжелика, я очень долго ждала вашей новой публикации и наконец дождалась. Я так соскучилась. Вы королева красоты»;
«Вся такая солнечная и легкая… Каждое фото одно лучше другого. Восхищена»;
«Анжелика, вы такая красивая! Вы Богиня, королева! И самая добрая и мудрая девушка в мире Спасибо, что вы есть!»
«Красавица Анжелика в красивом венке с одуванчиков», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ревва опубликовал пафосное семейное фото.
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