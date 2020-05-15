«Барон фон Пирожкофф»: Александр Ревва опубликовал пафосное семейное фото

Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, в честь Дня семьи выложил фото с женой Анжеликой и дочерями Алисой и Амели в Instagram.

На снимке звездный отец и муж восседает в центре стола с дорогими украшениями. Супруга Александра стоит рядом, положив руку ему на плечо, а девочки сидят по бокам от папы. Вся композиция выдержана в насыщенных красных тонах, отчего снимок получился очень атмосферным и пафосным, в стиле Александра Реввы.

«Самые главные ценности в жизни — это Семья и Здоровье родных и близких!!! В последнее время это особенно понимаешь. С Днем Семьи!!! Будьте здоровы!!!» — подписал фото артист.

Instagram @arthurpirozhkov

Подписчики восхитились фотографией, отметив, что Александр Ревва похож на титулованную особу. Фанаты также поздравили своего кумира с международным праздником.

«Вы настоящие звезды! С праздником!»;

«С праздником! Здоровья, счастья, любви!»;

«Барон фон Пирожкофф»;

«Как с картинки», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анжелика Ревва на карантине подсела на сериалы.