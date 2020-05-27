«Как колготки из детсада»: фанаты не оценили модный образ Виктории Бони

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Алиса Старжевская
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Экс-участница «Дома-2» выложила новый снимок из Монако в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня выложила новый снимок из Монако, куда совсем недавно переехала со своей дочерью Анджелиной. Экс-участница «Дома-2» предстала перед фанатами в летнем образе: короткий топ, лосины с высокой посадкой, джинсовка over size с белыми перьями и платок, стильно завязанный на голове. Фото сделано на природе, что добавляет сочности общей концепции кадра.

Однако подписчики не оценили модный «лук» Виктории Бони. Они отметили, что штаны, которые надела звезда «Дома-2», выглядят безвкусно и полнят ее. Может, в Монако другие стандарты стиля?

«Вика, вы уж простите, но эти ретузы или что это вообще? Никакие. Плюс полнят фигуру. Цвет и модель поменяйте. Жаль на вас такой смотреть»;

«Это мужские кальсоны»;

«Штаны стремные какие-то»;

«Штаны просто отстой, как колготки из детсада», — написали пользователи.

Instagram @victoriabonya

Виктория Боня никак не отреагировала на негативные комментарии. Комплиментов под этим фото собралось тоже достаточно.

«Красавица»;

«Фигура огонь»;

«Шикарная», - написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40-летняя Виктория Боня сцепилась с 20-летней Инстасамкой.

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