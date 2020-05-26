Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса

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Сергей Зеленский
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Президент РФ отметил вклад Министерства обороны в борьбе с пандемией.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Российские эксперты считают пик распространения коронавируса в стране пройденным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Глава государства поблагодарил сотрудников оборонного ведомства, которые оказывали населению Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины и другим странам помощь в борьбе с COVID-19.

«Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», — заявил он.

В ряде европейских стран российские военные медики лечили инфицированных коронавирусом. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты помогали дезинфицировать пансионаты для пожилых и другие социальные объекты. Миссия Минобороны длилась порядка двух месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после COVID-19.

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