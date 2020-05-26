Россияне постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после COVID-19
Более половины регионов России готовы к первому снятию ограничений.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Роспотребнадзоре заявили, что более половины российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений. Речь о тех территориях, где ситуация коронавирусу заметно улучшилась.
В Москве и Петербурге, к примеру, накануне открылись многофункциональные центры. В некоторых регионах заработали салоны красоты и непродовольственные магазины.
В Ленинградской области хоть сейчас можно обновить гардероб к лету. Правда, с оговорками. Полюбоваться обновкой у зеркала — не получится.
Полная картина по возвращению к нормальной жизни у Романа Ишмухаметова.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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