Россияне постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после COVID-19

Роспотребнадзоре заявили, что более половины российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений. Речь о тех территориях, где ситуация коронавирусу заметно улучшилась.

В Москве и Петербурге, к примеру, накануне открылись многофункциональные центры. В некоторых регионах заработали салоны красоты и непродовольственные магазины.

В Ленинградской области хоть сейчас можно обновить гардероб к лету. Правда, с оговорками. Полюбоваться обновкой у зеркала — не получится.

Полная картина по возвращению к нормальной жизни у Романа Ишмухаметова.

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