Проекты развития регионов представили губернаторы на встрече с правительством

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят общую программу социально-экономического развития двух регионов. Об этом они договорились на совещании, которое провел вице-премьер Юрий Трутнев. Он подчеркнул, программа направлена не только на экономическую интеграцию и создание новых рабочих мест, но и на улучшение качества жизни людей. И это главная задача.

«Я прошу в ходе подготовки стратегии посмотреть все и плюсы территорий и недостатки и риски и сделать этот раздел таким чтобы люди жили спокойно, чтобы экономика не падала в зависимости от различных кризисов, чтоб привести в порядок городскую среду, создать достойные условия для жизни людей и для развития экономики РФ», — заявил Трутнев.

На встрече подчеркнули, речь идет о разработке программы развития всего арктического региона. Процесс этот будет идти совместно с Минэкономразвития.