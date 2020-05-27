Проекты развития регионов представили губернаторы на встрече с правительством
Вице-премьер Юрий Трутнев провел совещание, в котором было подчеркнуто, что в основном программа должга быть направлена на улучшение качества жизни людей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят общую программу социально-экономического развития двух регионов. Об этом они договорились на совещании, которое провел вице-премьер Юрий Трутнев. Он подчеркнул, программа направлена не только на экономическую интеграцию и создание новых рабочих мест, но и на улучшение качества жизни людей. И это главная задача.
«Я прошу в ходе подготовки стратегии посмотреть все и плюсы территорий и недостатки и риски и сделать этот раздел таким чтобы люди жили спокойно, чтобы экономика не падала в зависимости от различных кризисов, чтоб привести в порядок городскую среду, создать достойные условия для жизни людей и для развития экономики РФ», — заявил Трутнев.
На встрече подчеркнули, речь идет о разработке программы развития всего арктического региона. Процесс этот будет идти совместно с Минэкономразвития.
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