В Петербурге рейд по тонировкам на авто немало позабавил ГИБДД

Неожиданные результаты дал масштабный рейд по тонированным автомобилям, в Петербурге и области. Две тысячи двести нарушителей за два дня, и это в регионе, где рекордно мало солнечных дней в году. Но больше удивила реакция нарушителей. После штрафа в 500 рублей, вместе с тонировкой с них как будто снимали маску приличного человека.

Особенно это касалось «золотой молодежи», которой пришлось выйти на свет из тени салона дорогих авто — репортаж Алексея Полторанина.