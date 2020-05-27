В Петербурге рейд по тонировкам на авто немало позабавил ГИБДД

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Вместе со штрафом с особенно представителей «золотой молодежи» как будто снимали маску приличного человека.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Неожиданные результаты дал масштабный рейд по тонированным автомобилям, в Петербурге и области. Две тысячи двести нарушителей за два дня, и это в регионе, где рекордно мало солнечных дней в году. Но больше удивила реакция нарушителей. После штрафа в 500 рублей, вместе с тонировкой с них как будто снимали маску приличного человека.

Особенно это касалось «золотой молодежи», которой пришлось выйти на свет из тени салона дорогих авто — репортаж Алексея Полторанина.

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