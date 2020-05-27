Поклонников отпугнул запущенный вид обросшего в самоизоляции Брэда Питта
Актер явно не искал возможности привести свою гриву в порядок.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress; Twitter @RushReads
Звездам не прощают промахов ни в их карьере, ни в том, в каком виде они появляются на публике. Даже если сейчас весь мир сидит дома и выходит в Zoom без штанов, знаменитости должны держать марку. Так считают поклонники Брэда Питта, который был замечен в разгар самоизоляции в не самом лучшем виде на улице.
Как пишет таблоид The Daily Mail, актер попал в объективы папарацци в компании друга, басиста группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари. Он был в драных джинсах, а волосы знаменитости за время самоизоляции отросли почти до плеч. Кроме того, внимательные фанаты подметили отросшие корни у знаменитости.
Фото быстро разошлось по социальным сетям, где поклонники принялись обсуждать внешность голливудского красавчика.
«Он слишком стар для таких длинных густых волос»
«Это какой-то бездомный, а не он», — не жалели Питта фанаты.
Однако нашлись и те, кто вступился за знаменитость и одобрил небрежный стиль, который выбрал актер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брэд Питт взялся за инструменты и осчастливил свою гримершу.
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