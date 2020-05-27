Остров в океане: поэту и музыкату Александру Башлачеву — 60

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Его биография тесно связана с Петербургом. Именно здесь состоялся его первый концерт, и здесь же он погиб.

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Фото, видео: Александр Башлачев. Обьединение "Эрмитаж". Москва, 1987 г. Фото А. Забрин; 5-tv.ru

И сегодня в Петербурге вспоминают легенду русского рока. Советскому поэту и музыканту Александру Башлачеву в этот день исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни очень рано, но продолжает звучать в своих стихах и песнях.

Пронзительных и тонких, как звон колокольчиков, хотя сам гениальный автор, кажется, так и остался неуслышанным. Городом вдохновения для молодого музыканта во многом стал Петербург, именно в Ленинграде состоялся первый большой концерт Башлачева.

И здесь же, спустя годы, его жизнь трагически оборвалась. Сегодня о поющем поэте вспоминают его друзья, поклонники и наш корреспондент Артур Ломидзе.

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