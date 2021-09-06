Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

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Василий Заика
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По словам Михаила Когана, уровень заряда батареи гаджета не должен опускаться ниже 20-30%.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino De Vallier, Jens Büttner, Jaap Arriens, Tom Weller, Ulrich Zillmann, Sebastian Gollnow

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь.

По словам специалиста, срок работоспособности оставленного подключенным к электросети на длительное время гаджета значительно сокращается. Эксперт отметил, что пользователям следует беречь свое устройство от полного разряда батареи. Уровень ресурса аккумулятора не должен опускаться ниже 20-30%.

Несмотря на это, Михаил Коган рекомендует избегать полного заряда батареи смартфона из-за перспективы ее быстрого износа. Специалист советует поддерживать уровень ресурса аккумулятора в пределах 30-80%. Эксперт считает, что это удвоит количество полных циклов использования источника питания.

Михаил Коган подчеркнул, что использование приложений в фоновом режиме во время зарядки телефона увеличивает нагрузку на батарею. Именно поэтому необходимо подключать телефон к электросети в авиарежиме перед сном или утром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона.

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