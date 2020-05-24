«Потрясающе красивая беременность!» Шубская поделилась стильными фото
Супруга хоккеиста Александра Овечкина ждет рождения второго ребенка. Супруги уверены, что это снова будет мальчик.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, ожидающая рождения второго сына, порадовала своих подписчиков стильными снимками. На черно-белых фото 26-летняя дочь актрисы Веры Глаголевой позирует в обтягивающем фигуру черном платье, подчеркивающем сильно округлившийся живот и при этом стройное тело знаменитости.
Поклонники Анастасии в комментариях отмечают, что беременность очень ей идет, а главное — нисколько не изменила ни ее внешность, ни даже фигуру, если не считать увеличившегося живота.
«Пантера!»
«Богиня! Потрясающе красивая беременность!»
«Какая грация, какой изгиб! Вы супер, Настя, беременность добавляет больше красоты!»
«Я раньше не понимал, когда говорили, что беременные женщины красивы, а теперь понял!», — пишут фанаты звездной семьи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анастасия Шубская вызвала бурю эмоций у подписчиков, опубликовав трогательное домашнее видео, на котором демонстрирует любовь к полуторагодовалому сыну Сергею.
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