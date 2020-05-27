«Мне с Димой очень комфортно»: Муцениеце о поддержке Нагиева во время развода с Прилучным

Развод актрисы Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным был неожиданностью для всей страны. Казалось, эта семья — пример для подражания, где муж — ответственный, добрый и работящий человек, а супруга — прекрасная хозяйка, заботливая мама и просто красавица. Однако этому союзу не суждено было долго существовать.

О решении разойтись с актером сообщила сама Агата. Звезда просто опубликовала пост в Instagram, где призналась — больше не намерена терпеть ужасного отношения к себе. Что именно имела в виду тогда звезда — доподлинно неизвестно. Однако позже она призналась, что среди хейтеров, обвинявших в разводе саму Муцениеце, нашлись и те, кто оказал ей бесценную поддержку в самые тяжелые моменты.

В числе добрых друзей оказался известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, пишет Starhit.ru. Он дал звезде ценный совет, который до сих пор помогает ей справиться с мимолетной депрессией.

«Мне с Димой очень комфортно. Близко его не знаю, но всегда восхищалась: человек умудряется столько лет удерживаться на вершине шоу-бизнеса. Взлететь-то могут многие, а вот закрепиться получается далеко не у всякого. Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: „Развод продлевает жизнь“. Я его слова запомнила», — отметила Агата.

Instagram @agataagata

Агата Муцениеце и Павел Прилучный начали встречаться еще на съемках сериала «Закрытая школа», в 2010 году. Чувства влюбленных были столь сильны, что под венец Агата и Павел пошли уже в августе 2011 года. Через полтора года, в январе 2013-го, актеры впервые стали родителями. Муцениеце подарила супругу сына Тимофея. Еще через три года в звездной семье появилась дочка Мия.

Несмотря на долгую совместную жизнь и двоих детей, в конце 2019 года супруги приняли решение расстаться. По версии Агаты, виной тому — ужасное отношение Павла. Прилучный же, в свою очередь, никак не комментировал происходящее.

Несколько месяцев поклонники надеялись, что все еще можно вернуть (ведь заявление на развод никто не подавал), однако последней каплей стала ситуация с избиением актрисы. По словам звезды, пребывая в самоизоляции супруг перебрал алкоголя и ударил ее прямо при детях. Безусловно, после такого вопиющего инцидента продолжать отношения не было смысла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что потребовала Агата Муцениеце в суде от «проблемного мужа».