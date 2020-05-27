Как соблюдать меры предосторожности в пандемию и не загрязнять природу? Советы врача и экоактивиста

В период пандемии многих людей заботит не только вопрос собственной безопасности, но и проблема утилизации вредных отходов. В частности, резиновых, латексных и нитриловых перчаток и масок из всевозможных трудноразлагаемых материалов.

Как правильно поступить? Куда выбрасывать или сдавать этот мусор? И как, все-таки, обезопасить себя от COVID-19, но при этом не навредить природе? На эти вопросы постаралась ответить врач-рентгенолог, эко-активист, представитель Ассоциации «РазДельный Сбор» Юлия Циварева.

По мнению медика, во время пандемии соблюдать меры профилактики не просто важно, а очень важно! Но, в то же время, нельзя забывать и про разумность действий.

«Главное нам известно — вирус передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым путем. Какие меры профилактики могут быть? Первое это не маски. А самые главные рекомендации ВОЗ — мыть руки, соблюдать дистанцию, не трогать лицо руками, соблюдать правила респираторной гигиены», — отметила в беседе с 5-tv.ru эко-активист.

Многоразовые маски и никаких перчаток?

Врач уверяет, что все вышеперечисленные методы профилактики COVID-19 способствуют снижению излишнего использования масок и перчаток, что, соответственно, предотвратит появление лишних вредных отходов.

Юлия Циварева также посоветовала, несмотря на ослабление ограничительных мер, как можно дольше оставаться дома, если позволяет ситуация. Ведь так значительно снизится нагрузка на систему здравоохранения, что позволит медикам больше внимания уделять действительно сложным пациентам.

«Что еще можно сделать? Заменить одноразовые маски многоразовой альтернативой, соблюдая эпидемиологическую безопасность. Маска должна закрывать нос, рот, регулярно меняться, стираться и обеззараживаться. Если все-таки используете одноразовую маску — не выбрасывайте ее на улице. Это подсознательно внушает страх человеку, который ее увидит», — отметила врач-рентгенолог.

Что касается контактно-бытового пути передачи инфекции, тот тут все не так однозначно, считает экоактивист. Так, например, на сайте Всемирной организации здравоохранения подчеркивается, что перчатки не способны в полной мере защитить человека от COVID-19. Лучшее средство профилактики — все то же банальное мытье рук с дезинфицирующими средствами.

«Самостоятельно утилизировать медицинские отходы — перчатки, маски — у обычных граждан нет такой возможности. Это возможно только в медучреждениях. В этом и кроется главная опасность, потому что система сбора таких отходов в нашей стране не разработана. Поэтому путь таких предметов только один — отправиться на свалку», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Все средства индивидуальной защиты — на карантин!

Юлия Циварева, говоря о снижении риска выброса потенциально опасных отходов, посоветовала гражданам перед утилизацией оставлять маски и перчатки на несколько дней в проветриваемом помещении. Например, на балконе. Этот «карантин» позволит предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

«Не стоит забывать, что отходы из мусорного ведра не сразу оказываются на полигоне. С ними работают сотрудники вашей управляющей компании. Отнеситесь к их труду бережно. Перчатки и маски не спасут без соблюдения правил личной гигиены. Пандемия уйдет, а проблемы с загрязнением останутся. Поэтому важно разумно действовать, сохраняя спокойствие и здравый смысл», — подытожила эксперт.

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