Аномальные паводки захлестнули тринадцать российских регионов
В четырех районах Вологодской области объявлен режим ЧС. В Республике Коми размыты крупные дороги. Сложная ситуация и в Архангельской области.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru
Аномальные паводки захлестнули сразу тринадцать российских регионов. Такого разлива в Вологодской области не было, как минимум, 40 лет. Пострадали сразу четыре района. Там объявлен режим ЧС. Спасатели направляются в затопленные деревни — предлагают населению эвакуироваться в пункты временного размещения. А тем, кто не хочет бросать свои дома, доставляют воду и медикаменты.
Сложная ситуация и в Архангельской области. Здесь в зоне подтопления оказались больше трехсот домов.
В Коми размыты крупные дороги, на их восстановление, по предварительным подсчетам, потребуется около 200 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой.
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