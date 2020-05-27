Аномальные паводки захлестнули тринадцать российских регионов

Аномальные паводки захлестнули сразу тринадцать российских регионов. Такого разлива в Вологодской области не было, как минимум, 40 лет. Пострадали сразу четыре района. Там объявлен режим ЧС. Спасатели направляются в затопленные деревни — предлагают населению эвакуироваться в пункты временного размещения. А тем, кто не хочет бросать свои дома, доставляют воду и медикаменты.

Сложная ситуация и в Архангельской области. Здесь в зоне подтопления оказались больше трехсот домов.

В Коми размыты крупные дороги, на их восстановление, по предварительным подсчетам, потребуется около 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой.