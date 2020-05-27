Во власти стихии: десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой

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Каждый день спасатели проверяют затопленные деревни, предлагают эвакуироваться в пункты временного размещения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

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Погода

Под водой сейчас сразу несколько российских регионов. В результате весеннего паводка в Архангельской и Вологодской областях, в республике Коми затоплены десятки населенных пунктов.

Добраться до некоторых теперь можно только по воде. Люди отчаянно пытаются спасти имущество и домашних животных, урожай уже потерян.

Елена Хмура о небывалом разгуле стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области.

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