Во власти стихии: десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой
Каждый день спасатели проверяют затопленные деревни, предлагают эвакуироваться в пункты временного размещения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov
Под водой сейчас сразу несколько российских регионов. В результате весеннего паводка в Архангельской и Вологодской областях, в республике Коми затоплены десятки населенных пунктов.
Добраться до некоторых теперь можно только по воде. Люди отчаянно пытаются спасти имущество и домашних животных, урожай уже потерян.
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