Во власти стихии: десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой

Под водой сейчас сразу несколько российских регионов. В результате весеннего паводка в Архангельской и Вологодской областях, в республике Коми затоплены десятки населенных пунктов.

Добраться до некоторых теперь можно только по воде. Люди отчаянно пытаются спасти имущество и домашних животных, урожай уже потерян.

Елена Хмура о небывалом разгуле стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области.