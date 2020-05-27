Как Санкт-Петербург отмечает 317-й день рождения

В Петропавловской крепости прогремел полуденный пушечный залп — эту миссию сегодня доверили врачам, которые спасают людей от коронавируса. Из-за пандемии многие мероприятия переместились онлайн, но организаторы праздника все же нашли, чем удивить.

Как Северная столица отмечает День города?

Вся праздничная программа — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня Петербурга.