Индекс экономической активности растет после снятия ограничений в российских регионах
Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, уровень экономической активности достиг 79% от докризисного.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Индикатор экономической активности в России начал расти после того, как регионы стали поэтапно снимать ограничения. Об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он выступил в Госдуме в рамках «правительственного часа».
«Мы используем данные онлайн контрольно-кассовой техники о перевозках грузов, потреблении электрической энергии, экспорте-импорте. Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня 79% от докризисного уровня экономической активности», — сообщил Максим Решетников.
Как отметил министр, некоторые сферы экономики остаются в замороженном состоянии — туризм, общепит, непродовольственная торговля. В перечне особо пострадавших отраслей 42 пункта.
На поддержку людей и бизнеса выделены рекордные суммы. Общий объем антикризисных пакетов составил более трех триллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19.
Читайте также
44%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?