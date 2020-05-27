Индекс экономической активности растет после снятия ограничений в российских регионах

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Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, уровень экономической активности достиг 79% от докризисного.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Индикатор экономической активности в России начал расти после того, как регионы стали поэтапно снимать ограничения. Об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он выступил в Госдуме в рамках «правительственного часа».

«Мы используем данные онлайн контрольно-кассовой техники о перевозках грузов, потреблении электрической энергии, экспорте-импорте. Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня 79% от докризисного уровня экономической активности», — сообщил Максим Решетников.

Как отметил министр, некоторые сферы экономики остаются в замороженном состоянии — туризм, общепит, непродовольственная торговля. В перечне особо пострадавших отраслей 42 пункта.

На поддержку людей и бизнеса выделены рекордные суммы. Общий объем антикризисных пакетов составил более трех триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19.

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