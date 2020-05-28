«Фантастика!» — Мокрая Пынзарь в бикини «потравила душу» фанатам
Звезда «Дома-2» вместе с семьей переехала жить в Аланию, где наслаждается морскими пейзажами.
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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86
Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь заставила фанатов ей позавидовать. Она выложила в своем профиле в Instagram несколько видео-бумерангов с отдыха в Алании, где она проживает со своим мужем и детьми.
Знаменитость продемонстрировала подписчикам, как она в бикини плещется в волнах, бегает по пляжу и забирается в небольшие каменные пещеры. На всех теледива светится от счастья, а ее волосы под палящими солнечными лучами развеваются на ветру.
«Кааааайф», — написала звезда.
Подписчики отметили, что сгорают от зависти и попросили Дарью Пынзарь больше их не дразнить.
«Дарья, ну хватит дразнить!!! Изоляцию же не у всех отменили!!!»
«Хватит травить душу!»
«Фантастика!»
«Это точно кайф!!!»
«Господи, как на морюшко то хочется!»
«Даша, не травите душу», — написали пользователи.
Два года назад Дарья вместе со своим супругом Сергеем и двумя сыновьями переехала в Турцию. Семья решила снять квартиру в одном из жилых комплексов на берегу моря в Алании.
Детей супруги отдали в местный детский сад с другими русскоговорящими детьми, а Пынзарь начала работать удаленно и иногда прилетала в Россию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы.
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