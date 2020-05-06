В честь оловянной (розовой) свадьбы с Дарьей Пынзарь ее супруг Сергей подготовил любимой праздничный сюрприз. Мужчина заказал кучу воздушных шаров и с утра украсил коридор их квартиры, пока жена-блогер спала. Когда она проснулась, благоверный подарил ей букет алых роз.

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество. Сергей объяснил жене, что происходит. Экс-участница телестройки удивилась тому, как быстро пролетели годы.

Instagram @darya_pinzar86

«Цените каждый день своей жизни и ваших близких. Жениться и выходить замуж нужно только по любви. И каждый ваш день будет бесценен», — посоветовала подписчикам забывчивая Пынзарь.

Побеседовав друг с другом, супруги решили поиграть с сыновьями. Родители рассчитывали, что гора воздушных шаров вызовет у них восторг, но получили другую реакцию. Младший Давид закапризничал и закричал «Нет, нет, не хочу!». А старший Артем лишь улыбнулся и принял происходящее к сведению. Через некоторое время отцу удалось растормошить наследников и поиграть с ними. В остальном супруги остались довольны праздником.

Знакомство Дарьи с Сергеем состоялось на шоу «Дом-2». Там молодые люди приняли решение официально вступить в брак. Сейчас пара живет в Турции и занимается воспитанием детей, не забывая при этом общаться с публикой через YouTube и соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что тоскующая Пынзарь нарядилась в платье с декольте.