Экс-участница «Дома-2» забыла о важном событии в своей семейной жизни.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YouTube @Darya Pinzar, Instagram @darya_pinzar86

В честь оловянной (розовой) свадьбы с Дарьей Пынзарь ее супруг Сергей подготовил любимой праздничный сюрприз. Мужчина заказал кучу воздушных шаров и с утра украсил коридор их квартиры, пока жена-блогер спала. Когда она проснулась, благоверный подарил ей букет алых роз.

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество. Сергей объяснил жене, что происходит. Экс-участница телестройки удивилась тому, как быстро пролетели годы.

Instagram @darya_pinzar86

«Цените каждый день своей жизни и ваших близких. Жениться и выходить замуж нужно только по любви. И каждый ваш день будет бесценен», — посоветовала подписчикам забывчивая Пынзарь.

Побеседовав друг с другом, супруги решили поиграть с сыновьями. Родители рассчитывали, что гора воздушных шаров вызовет у них восторг, но получили другую реакцию. Младший Давид закапризничал и закричал «Нет, нет, не хочу!». А старший Артем лишь улыбнулся и принял происходящее к сведению. Через некоторое время отцу удалось растормошить наследников и поиграть с ними. В остальном супруги остались довольны праздником.

Знакомство Дарьи с Сергеем состоялось на шоу «Дом-2». Там молодые люди приняли решение официально вступить в брак. Сейчас пара живет в Турции и занимается воспитанием детей, не забывая при этом общаться с публикой через YouTube и соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что тоскующая Пынзарь нарядилась в платье с декольте.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
12:12
Популярная блогер Инстасамка сообщила в полицию о получении угроз
12:01
Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
11:52
Певица Граймс объяснила, почему она и Маск назвали сына X Æ A-12
11:43
День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
11:34
Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме

Сейчас читают

Безумная Луна: чего ждать от самого опасного полнолуния в году?
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок